Diario Sport: в ближайшие два дня «Барселона» уволит Вальверде. Его может сменить Мартинес

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет свой пост в ближайшее время.

По информации Diario Sport, в течение двух дней руководство каталонцев сообщит специалисту, что он не будет руководить командой в следующем сезоне.

«Барселону» может возглавить тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, а помогать испанцу в этом случае будет его экс-ассистент по бельгийской команде Тьерри Анри.

В сезоне-2018/19 каталонцы выиграли Примеру, но выбыли из Лиги чемпионов на стадии полуфинала и проиграли «Валенсии» в финале Кубка Испании.