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    Diario Sport: в ближайшие два дня «Барселона» уволит Вальверде. Его может сменить Мартинес

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде покинет свой пост в ближайшее время.

    По информации Diario Sport, в течение двух дней руководство каталонцев сообщит специалисту, что он не будет руководить командой в следующем сезоне.

    «Барселону» может возглавить тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, а помогать испанцу в этом случае будет его экс-ассистент по бельгийской команде Тьерри Анри.

    В сезоне-2018/19 каталонцы выиграли Примеру, но выбыли из Лиги чемпионов на стадии полуфинала и проиграли «Валенсии» в финале Кубка Испании.

    Источник: Diario Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5284

      mihail200606 30 минут назад

      Неубедительно.. Клоппика бы.. Или Пепа

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