Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    «Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая Силвой

    Левый защитник «Индепендьенте» Гастон Силва привлек внимание «Краснодара», сообщает Grupo La Provincia.

    По информации источника, летом российский клуб поборется за 25-летнего уругвайца с «Гранадой», которая близка к возвращению в Примеру.

    • Силва выступает за «Индепендьенте» с августа 2017 года.
    • За сборную Уругвая футболист провел 18 матчей.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.

    Источник: Grupo La Provincia

    Аргентинский журнал, издается в Буэнос-Айресе. Аудитория в твиттере - 30,4 тысячи фолловеров

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:27
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71050
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru