«Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая Силвой

Левый защитник «Индепендьенте» Гастон Силва привлек внимание «Краснодара», сообщает Grupo La Provincia.
По информации источника, летом российский клуб поборется за 25-летнего уругвайца с «Гранадой», которая близка к возвращению в Примеру.
- Силва выступает за «Индепендьенте» с августа 2017 года.
- За сборную Уругвая футболист провел 18 матчей.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 миллиона евро.
Источник: Grupo La Provincia
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