Бундеслига. «Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» и впервые в истории вышел в высший дивизион

Ответный матч плей-офф Бундеслиги «Унион» – «Штутгарт» закончился со счетом 0:0.

Победу в противостоянии одержала команда из Восточного Берлина благодаря выездным голам в первой игре (2:2).

Команда Урса Фишера в следующем сезоне дебютирует в главной лиге страны. После финального свистка болельщики хозяев выбежали на поле.

Бундеслига. Плей-офф.

Унион – Штутгарт – 0:0

Первый матч – 2:2

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