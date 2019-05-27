Бундеслига. «Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» и впервые в истории вышел в высший дивизион

Это был лучший матч за прошедший сезон.Спасибо командам за эту битву,за страсть с которой они играли.Ну и отдельно хочется пожелать Абдулахи забыть этот день)))
Ответный матч плей-офф Бундеслиги «Унион» – «Штутгарт» закончился со счетом 0:0.
Победу в противостоянии одержала команда из Восточного Берлина благодаря выездным голам в первой игре (2:2).
Команда Урса Фишера в следующем сезоне дебютирует в главной лиге страны. После финального свистка болельщики хозяев выбежали на поле.
Бундеслига. Плей-офф.
Первый матч – 2:2
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