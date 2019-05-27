Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: угадайте футболиста по улыбке
    Тест: угадайте футболиста по улыбке

    Бундеслига. «Унион» сыграл вничью со «Штутгартом» и впервые в истории вышел в высший дивизион

    Ответный матч плей-офф Бундеслиги «Унион»«Штутгарт» закончился со счетом 0:0.

    Победу в противостоянии одержала команда из Восточного Берлина благодаря выездным голам в первой игре (2:2).

    Команда Урса Фишера в следующем сезоне дебютирует в главной лиге страны. После финального свистка болельщики хозяев выбежали на поле.

    Бундеслига. Плей-офф.

    Унион – Штутгарт – 0:0

    Первый матч – 2:2

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Права на изображение принадлежат FOX Sports.

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.05.2019 23:28
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31

      GSmall 1 час назад

      Это был лучший матч за прошедший сезон.Спасибо командам за эту битву,за страсть с которой они играли.Ну и отдельно хочется пожелать Абдулахи забыть этот день)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71050
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru