Мещеряков: «Денисов хочет проводить 30 матчей по 90 минут. Его уход – не вопрос денег»

Какова бы не была причина, но, если сравнивать с уходами Игоря из Зенита, и, тем более, из Динамо, то из Локомотива он уходит в спокойной атмосфере. Нормальное желание футболиста в конце карьеры играть стабильно. Удачи Гарику, и спасибо за 3 сезона, в каждом из которых комана брала трофей!!!
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопросы об уходе полузащитника Игоря Денисова.
Стороны расторгли контракт. Главный тренер команды Юрий Семин ранее сказал, что решение принял игрок.
– Вы всегда очень тепло отзывались о Денисове. А тут расставание…
– А я от своих слов никогда не откажусь. Мы очень благодарны Игорю за то, что он сделал для «Локомотива». Действительно считаю, что он реальный мужик на поле, очень ответственно относящийся к тренировкам и своим обязанностям.
– Однако клуб с ним расторгает контракт…
– Понимаете, любая история всегда заканчивается. Наше сотрудничество завершилось. Насколько я понимаю, Игорь решил попробовать себя в другом клубе. Это нормальная история. Я к нему отношусь с большим уважением. Просто жизнь идет вперед.
– История расставания с Денисовым – это история разгрузки зарплатной ведомости клуба?
– Точно не это! Нет, нет. Здесь же речь идет в том числе и о желании самого игрока.
– Инициатива уйти исходила в первую очередь от Денисова?
– Я бы не сказал, что инициатива исходила от игрока или от нас. Если бы все футболисты так уважительно относились к своим клубам, как Денисов, думаю, у нас все было бы гораздо лучше.
Как любой максималист, Игорь хочет проводить 30 матчей по 90 минут. То есть уход – не вопрос денег. Просто он хочет постоянно быть на поле. Вот и все.
– Оказался не готов к конкуренции?
– Это вопрос не ко мне. Денисов хочет играть. Точка. У нас есть разные футболисты. Есть те, которые хотят получать денег, а Денисов относится к тем, кто желает быть на поле.
– Неужели Денисов в 35 лет не смог смириться с тем, что молодой Баринов может навязать ему конкуренцию?
– Но ведь время же проходит… Я еще раз подчеркиваю: с большим уважением отношусь к Денисову! Я очень высокого о нем мнения, и оно уже не поменяется.