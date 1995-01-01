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    Мещеряков: «Денисов хочет проводить 30 матчей по 90 минут. Его уход – не вопрос денег»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопросы об уходе полузащитника Игоря Денисова.

    Стороны расторгли контракт. Главный тренер команды Юрий Семин ранее сказал, что решение принял игрок.

    – Вы всегда очень тепло отзывались о Денисове. А тут расставание…

    – А я от своих слов никогда не откажусь. Мы очень благодарны Игорю за то, что он сделал для «Локомотива». Действительно считаю, что он реальный мужик на поле, очень ответственно относящийся к тренировкам и своим обязанностям.

    – Однако клуб с ним расторгает контракт…

    – Понимаете, любая история всегда заканчивается. Наше сотрудничество завершилось. Насколько я понимаю, Игорь решил попробовать себя в другом клубе. Это нормальная история. Я к нему отношусь с большим уважением. Просто жизнь идет вперед.

    – История расставания с Денисовым – это история разгрузки зарплатной ведомости клуба?

    – Точно не это! Нет, нет. Здесь же речь идет в том числе и о желании самого игрока.

    – Инициатива уйти исходила в первую очередь от Денисова?

    – Я бы не сказал, что инициатива исходила от игрока или от нас. Если бы все футболисты так уважительно относились к своим клубам, как Денисов, думаю, у нас все было бы гораздо лучше.

    Как любой максималист, Игорь хочет проводить 30 матчей по 90 минут. То есть уход – не вопрос денег. Просто он хочет постоянно быть на поле. Вот и все.

    – Оказался не готов к конкуренции?

    – Это вопрос не ко мне. Денисов хочет играть. Точка. У нас есть разные футболисты. Есть те, которые хотят получать денег, а Денисов относится к тем, кто желает быть на поле.

    – Неужели Денисов в 35 лет не смог смириться с тем, что молодой Баринов может навязать ему конкуренцию?

    – Но ведь время же проходит… Я еще раз подчеркиваю: с большим уважением отношусь к Денисову! Я очень высокого о нем мнения, и оно уже не поменяется.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1675

      Черкизовский Кот 19 минут назад

      Какова бы не была причина, но, если сравнивать с уходами Игоря из Зенита, и, тем более, из Динамо, то из Локомотива он уходит в спокойной атмосфере. Нормальное желание футболиста в конце карьеры играть стабильно. Удачи Гарику, и спасибо за 3 сезона, в каждом из которых комана брала трофей!!!

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      Рейтинг: +588

      lysenkoff 25 минут назад

      Хорошее усиление для ФК Сочи ^_-

      0
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      Рейтинг: +404

      Князев 42 минуты назад

      Я восхищён Игорем Денисовым!!! Настоящий мужчина, берите с него пример! Надеюсь Игорь не закончит карьеру футболиста. Хочу вновь увидеть тебя в игре. А Черчесов дурак и подонок, что поругался с ним! Будь Денисов в сборной наша команда победила бы Хорватию!!!

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