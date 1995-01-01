Мещеряков: «Денисов хочет проводить 30 матчей по 90 минут. Его уход – не вопрос денег»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопросы об уходе полузащитника Игоря Денисова.

Стороны расторгли контракт. Главный тренер команды Юрий Семин ранее сказал, что решение принял игрок.

– Вы всегда очень тепло отзывались о Денисове. А тут расставание…

– А я от своих слов никогда не откажусь. Мы очень благодарны Игорю за то, что он сделал для «Локомотива». Действительно считаю, что он реальный мужик на поле, очень ответственно относящийся к тренировкам и своим обязанностям.

– Однако клуб с ним расторгает контракт…

– Понимаете, любая история всегда заканчивается. Наше сотрудничество завершилось. Насколько я понимаю, Игорь решил попробовать себя в другом клубе. Это нормальная история. Я к нему отношусь с большим уважением. Просто жизнь идет вперед.

– История расставания с Денисовым – это история разгрузки зарплатной ведомости клуба?

– Точно не это! Нет, нет. Здесь же речь идет в том числе и о желании самого игрока.

– Инициатива уйти исходила в первую очередь от Денисова?

– Я бы не сказал, что инициатива исходила от игрока или от нас. Если бы все футболисты так уважительно относились к своим клубам, как Денисов, думаю, у нас все было бы гораздо лучше.

Как любой максималист, Игорь хочет проводить 30 матчей по 90 минут. То есть уход – не вопрос денег. Просто он хочет постоянно быть на поле. Вот и все.

– Оказался не готов к конкуренции?

– Это вопрос не ко мне. Денисов хочет играть. Точка. У нас есть разные футболисты. Есть те, которые хотят получать денег, а Денисов относится к тем, кто желает быть на поле.

– Неужели Денисов в 35 лет не смог смириться с тем, что молодой Баринов может навязать ему конкуренцию?

– Но ведь время же проходит… Я еще раз подчеркиваю: с большим уважением отношусь к Денисову! Я очень высокого о нем мнения, и оно уже не поменяется.