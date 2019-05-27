Семин: «Покинуть «Локомотив» – решение Денисова. Это жизненная ситуация»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход полузащитника Игоря Денисов.

35-летний экс-футболист сборной России досрочно расторг контракт с клубом.

«Уход Игоря не связан с нашими профессиональными делами, покинуть «Локомотив» – это его решение. Это жизненная ситуация, которая иной раз встречается. У меня, как у тренера, по Игорю самые наилучшие впечатления по совместной работе.

В чемпионский сезон Денисов сделал очень многое, его вклад большой. Это принципиальный футболист и человек, он был строгим и требовательным капитаном, в матчах всегда был бескомпромиссен», – сказал Семин.

За два года в московском клубе Денисов выиграл чемпионат России-2017/18 и два Кубка страны. В 93-х матчах всех турниров забил три гола и отдал три результативные передачи.

У Игоря Денисова есть предложение от «Сочи», но игрок может завершить карьеру