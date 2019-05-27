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    Семин: «Покинуть «Локомотив» – решение Денисова. Это жизненная ситуация»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход полузащитника Игоря Денисов.

    35-летний экс-футболист сборной России досрочно расторг контракт с клубом.

    «Уход Игоря не связан с нашими профессиональными делами, покинуть «Локомотив» – это его решение. Это жизненная ситуация, которая иной раз встречается. У меня, как у тренера, по Игорю самые наилучшие впечатления по совместной работе.

    В чемпионский сезон Денисов сделал очень многое, его вклад большой. Это принципиальный футболист и человек, он был строгим и требовательным капитаном, в матчах всегда был бескомпромиссен», – сказал Семин.

    За два года в московском клубе Денисов выиграл чемпионат России-2017/18 и два Кубка страны. В 93-х матчах всех турниров забил три гола и отдал три результативные передачи.

    У Игоря Денисова есть предложение от «Сочи», но игрок может завершить карьеру

    Источник: «Р-Спорт»

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    27.05.2019 21:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +839

      Князев 28 мая 2019, 13:21

      Денисов просто не хочет служить оскорбившему его Кикнадзе.

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      Рейтинг: +1775

      VGreen 27 мая 2019, 21:50

      Отрадно, что в Локомотиве всё так достойно и уважительно, без скандалов и прочей херни, как при Смородской или нынешнем Спартаке. Во многом благодаря Палычу, который всегда гнет свою линию, но не переходит её и выносит сор из избы только тогда, когда это необходимо (как с Геркусом), но в целом же старается конфликтные ситуации переводить в сложные, но "рабочие".
      НУ и Денисов в некоторой степени заслуживает уважения. Даже не в некоторой, а в большой степени. Как бы его не любили многие, всё же он скандалил не то что из-за денег, а из-за справедливости, хоть и в своем видении. И сейчас не стал устраивать публичный скандал и обиженные высказывания, а просто огородился от всех и всего.

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