Кейн: «Я бы мог сыграть, если бы финал ЛЧ проходил сегодня»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил о своей готовности выйти на поле в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Ранее СМИ сообщили, что футболист полетит с командой на игру в Мадрид.

«Я бы мог сыграть, если бы финал Лиги чемпионов проходил сегодня», – англичанин.

В первом четвертьфинальном матче ЛЧ с «Манчестер Сити» (9 апреля) Кейн получил травму левой лодыжки. В прошлый четверг стало известно, что форвард вернулся к тренировкам.