Кейн: «Я бы мог сыграть, если бы финал ЛЧ проходил сегодня»

А после завтра настроения не будет??
:)))
Я это говно смотреть не буду. Одну лигу за лаве тащут и все любят англосаксов.
Лучше бы наш чемп поднимали!!!
Может и денег научились бы больше воровать?
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил о своей готовности выйти на поле в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Ранее СМИ сообщили, что футболист полетит с командой на игру в Мадрид.
«Я бы мог сыграть, если бы финал Лиги чемпионов проходил сегодня», – англичанин.
В первом четвертьфинальном матче ЛЧ с «Манчестер Сити» (9 апреля) Кейн получил травму левой лодыжки. В прошлый четверг стало известно, что форвард вернулся к тренировкам.
- В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 39 матчей, забил 24 гола (пять – в Лиге чемпионов) и сделал шесть результативных передач.
- Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано».