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    Кейн: «Я бы мог сыграть, если бы финал ЛЧ проходил сегодня»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн заявил о своей готовности выйти на поле в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Ранее СМИ сообщили, что футболист полетит с командой на игру в Мадрид.

    «Я бы мог сыграть, если бы финал Лиги чемпионов проходил сегодня», – англичанин.

    В первом четвертьфинальном матче ЛЧ с «Манчестер Сити» (9 апреля) Кейн получил травму левой лодыжки. В прошлый четверг стало известно, что форвард вернулся к тренировкам.

    • В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 39 матчей, забил 24 гола (пять – в Лиге чемпионов) и сделал шесть результативных передач.
    • Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 18:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1235

      ухоженный крокодил 30 минут назад

      А после завтра настроения не будет??
      :)))
      Я это говно смотреть не буду. Одну лигу за лаве тащут и все любят англосаксов.
      Лучше бы наш чемп поднимали!!!
      Может и денег научились бы больше воровать?

      0
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      Рейтинг: +340

      Tyler_Stark 1 час назад

      А я бы и сегодня и завтра мог бы сыграть, но толку, думаю, мало будет. Если выйдет то будет хорошо в плане интриги, главное что бы его опять не поломали

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