Кейн отправится с «Тоттенхэмом» на финал Лиги чемпионов. Форвард не играл с 9 апреля

Нападающий «Тоттенхэма» Гари Кейн полетит вместе с командой на финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Лондонцы оправятся в Мадрид в среду, 29 мая.

В первом четвертьфинальном матче ЛЧ с «Манчестер Сити» (9 апреля) англичанин получил травму левой лодыжки. В прошлый четверг СМИ сообщили, что 25-летний футболист вернулся к тренировкам.