Кейн отправится с «Тоттенхэмом» на финал Лиги чемпионов. Форвард не играл с 9 апреля

Нападающий «Тоттенхэма» Гари Кейн полетит вместе с командой на финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Лондонцы оправятся в Мадрид в среду, 29 мая.
В первом четвертьфинальном матче ЛЧ с «Манчестер Сити» (9 апреля) англичанин получил травму левой лодыжки. В прошлый четверг СМИ сообщили, что 25-летний футболист вернулся к тренировкам.
- В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 39 матчей, забил 24 гола (пять – в Лиге чемпионов) и сделал шесть результативных передач.
- Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано».