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    Кейн отправится с «Тоттенхэмом» на финал Лиги чемпионов. Форвард не играл с 9 апреля

    Нападающий «Тоттенхэма» Гари Кейн полетит вместе с командой на финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Лондонцы оправятся в Мадрид в среду, 29 мая.

    В первом четвертьфинальном матче ЛЧ с «Манчестер Сити» (9 апреля) англичанин получил травму левой лодыжки. В прошлый четверг СМИ сообщили, что 25-летний футболист вернулся к тренировкам.

    • В текущем сезоне Кейн провел за «Тоттенхэм» 39 матчей, забил 24 гола (пять – в Лиге чемпионов) и сделал шесть результативных передач.
    • Матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 июня, на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

    Источник: Daily Mail

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