Билялетдинов: «В России нет футболистов, готовых к переезду в более сильные чемпионаты»

И это говорит несостоявшаяся "звезда" ирисок? Ты сам-то был готов? Даже вспышки не было, как у Шавы. И пахать, как Пашка, не мог.
Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что нападающему ЦСКА Федору Чалову пока рано переходить в клуб из топ-5 лиг Европы.
«В России объективно пока нет футболистов, готовых к переезду в более сильные чемпионаты. Например, Чалов – это очень одаренный футболист, но надо смотреть по следующему сезону, перерос ли он нашу лигу.
Он прекрасно провел нынешний сезон и по праву завоевал звание лучшего бомбардира, но его игру теперь будут изучать, к нему будут по-другому относиться, смотреть на его сильные стороны и ликвидировать их. Если он выдаст второй сезон на таком же уровне, тогда уже можно говорить о его переезде в Европу», – сказал Билялетдинов.
- 21-летний Чалов в текущем сезоне сыграл в составе ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал семь результативных передач.
- Ранее СМИ писали об интересе к россиянину со стороны английских клубов и «Ромы».