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    Билялетдинов: «В России нет футболистов, готовых к переезду в более сильные чемпионаты»

    Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что нападающему ЦСКА Федору Чалову пока рано переходить в клуб из топ-5 лиг Европы.

    «В России объективно пока нет футболистов, готовых к переезду в более сильные чемпионаты. Например, Чалов – это очень одаренный футболист, но надо смотреть по следующему сезону, перерос ли он нашу лигу.

    Он прекрасно провел нынешний сезон и по праву завоевал звание лучшего бомбардира, но его игру теперь будут изучать, к нему будут по-другому относиться, смотреть на его сильные стороны и ликвидировать их. Если он выдаст второй сезон на таком же уровне, тогда уже можно говорить о его переезде в Европу», – сказал Билялетдинов.

    • 21-летний Чалов в текущем сезоне сыграл в составе ЦСКА 37 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал семь результативных передач.
    • Ранее СМИ писали об интересе к россиянину со стороны английских клубов и «Ромы».

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:49
    Комментарии10
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      Рейтинг: +958

      general.lizyukov 51 минуту назад

      И это говорит несостоявшаяся "звезда" ирисок? Ты сам-то был готов? Даже вспышки не было, как у Шавы. И пахать, как Пашка, не мог.

      0
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      Рейтинг: +4742

      prezent2017 > general.lizyukov 23 минуты назад

      Это точно, просидел на скамейке.

      0
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      Рейтинг: +89

      Волховский 1 час назад

      Зинченко забил в России 2 гола, а теперь ЧЕМПИОН Англии. Не в голах дело, а в игровом мышлении, одержимости футболом и жизненных приоритетах. Это от папы с мамой на 70%.

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      Рейтинг: +1534

      TOMSON > Волховский 1 час назад

      Зинченко был нападающим?

      0
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      Рейтинг: +1445

      absent32 1 час назад

      Билл, ты был крут до эвертона... но есть сейчас те кто круче тебя, не нужно принижать заслуги нынешней молодежи

      0
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      Рейтинг: +290

      ursosan 1 час назад

      Билялетдинов был на голову сильнее когда переходил в эвертон?

      2
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      Рейтинг: +15

      Николишин > ursosan 42 минуты назад

      определенно

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      Рейтинг: +7888

      DeStar 1 час назад

      Видно ,что Чалов растет. Но смотря о какой европе идет речь, можно перейти в бельгию, или в чехию) для них, думаю дорос. А так да, ему еще нужно расти, но хорошо, что он вообще развивается)))

      2
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      Рейтинг: +730

      Стаz > DeStar 1 час назад

      Думаю что он имел в виду Европу в виде топ 5 чемпионатов (Англия, Испания, Италия, Франция, Германия). Зачем переходить в более слабый чемпионат Чехии или Бельгии

      1
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      Рейтинг: +19503

      афоня72 2 часа назад

      Лишь бы поздно не стало..

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