Билялетдинов: «В России нет футболистов, готовых к переезду в более сильные чемпионаты»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов считает, что нападающему ЦСКА Федору Чалову пока рано переходить в клуб из топ-5 лиг Европы.

«В России объективно пока нет футболистов, готовых к переезду в более сильные чемпионаты. Например, Чалов – это очень одаренный футболист, но надо смотреть по следующему сезону, перерос ли он нашу лигу.

Он прекрасно провел нынешний сезон и по праву завоевал звание лучшего бомбардира, но его игру теперь будут изучать, к нему будут по-другому относиться, смотреть на его сильные стороны и ликвидировать их. Если он выдаст второй сезон на таком же уровне, тогда уже можно говорить о его переезде в Европу», – сказал Билялетдинов.