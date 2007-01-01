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    Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу уйти из клуба

    Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что защитник Джером Боатенг должен покинуть клуб во время летнего трансферного окна.

    «Как друг я бы советовал Боатенгу уйти из клуба. Ему нужен новый вызов», – сказал Хенесс.

    • 30-летний Боатенг выступает за «Баварию» с 2011 года.
    • В текущем сезоне игрок провел 28 матчей, в которых сделал две результативные передачи.
    • Контракт между футболистом и клубом рассчитан до июня 2021 года.
    • Интерес к немцу ранее проявляли «Интер» и «Ювентус».

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1622

      BlackMurder 34 минуты назад

      Боа, пора брат, пора.

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