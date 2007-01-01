Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу уйти из клуба

Боа, пора брат, пора.
Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что защитник Джером Боатенг должен покинуть клуб во время летнего трансферного окна.
«Как друг я бы советовал Боатенгу уйти из клуба. Ему нужен новый вызов», – сказал Хенесс.
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Президент «Баварии» Ули Хенесс считает, что защитник Джером Боатенг должен покинуть клуб во время летнего трансферного окна.
«Как друг я бы советовал Боатенгу уйти из клуба. Ему нужен новый вызов», – сказал Хенесс.
Боа, пора брат, пора.