Ди Марцио: Конте возглавит «Интер» на этой неделе

В ближайшее время «Интер» сменит главного тренера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, миланский клуб уже работает над расторжением контракта с Лучано Спаллетти.
Если детали прекращения сотрудничества удастся быстро уладить, то «Интер» объявит о назначении Антонио Конте уже в среду.
В любом случае клуб намерен представить нового тренера на этой неделе.
- Конте заключит с «Интером» трехлетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.
- В субботу 49-летний специалист вместе с руководством нового клуба посетит финал Лиги чемпионов.
- «Интер» финишировал в Серии А на четвертом месте и в следующем сезоне сыграет в ЛЧ.