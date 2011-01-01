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    Ди Марцио: Конте возглавит «Интер» на этой неделе

    В ближайшее время «Интер» сменит главного тренера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

    По информации источника, миланский клуб уже работает над расторжением контракта с Лучано Спаллетти.

    Если детали прекращения сотрудничества удастся быстро уладить, то «Интер» объявит о назначении Антонио Конте уже в среду.

    В любом случае клуб намерен представить нового тренера на этой неделе.

    • Конте заключит с «Интером» трехлетний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год.
    • В субботу 49-летний специалист вместе с руководством нового клуба посетит финал Лиги чемпионов.
    • «Интер» финишировал в Серии А на четвертом месте и в следующем сезоне сыграет в ЛЧ.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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