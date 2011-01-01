Ди Марцио: Конте возглавит «Интер» на этой неделе

В ближайшее время «Интер» сменит главного тренера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, миланский клуб уже работает над расторжением контракта с Лучано Спаллетти.

Если детали прекращения сотрудничества удастся быстро уладить, то «Интер» объявит о назначении Антонио Конте уже в среду.

В любом случае клуб намерен представить нового тренера на этой неделе.