Le10Sport: «ПСЖ» хочет купить Льориса

«ПСЖ» проявляет интерес к вратарю «Тоттенхэма» Уго Льорису, сообщает Le10Sport.
По информации источника, парижане рассматривают кандидатуру 32-летнего француза в качестве основного голкипера на следующий сезон.
В текущем сезоне за место в стартовом составе боролись Джанлуиджи Буффон и Альфонсе Ареоля, но такая ситуация не нравится главному тренеру команды Томасу Тухелю.
- Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года.
- В этом сезоне он пропустил 46 голов в 43 матчах.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.