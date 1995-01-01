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    Le10Sport: «ПСЖ» хочет купить Льориса

    «ПСЖ» проявляет интерес к вратарю «Тоттенхэма» Уго Льорису, сообщает Le10Sport.

    По информации источника, парижане рассматривают кандидатуру 32-летнего француза в качестве основного голкипера на следующий сезон.

    В текущем сезоне за место в стартовом составе боролись Джанлуиджи Буффон и Альфонсе Ареоля, но такая ситуация не нравится главному тренеру команды Томасу Тухелю.

    • Льорис выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года.
    • В этом сезоне он пропустил 46 голов в 43 матчах.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

    Источник: Le10Sport

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