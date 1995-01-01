Le10Sport: «ПСЖ» хочет купить Льориса

«ПСЖ» проявляет интерес к вратарю «Тоттенхэма» Уго Льорису, сообщает Le10Sport.

По информации источника, парижане рассматривают кандидатуру 32-летнего француза в качестве основного голкипера на следующий сезон.

В текущем сезоне за место в стартовом составе боролись Джанлуиджи Буффон и Альфонсе Ареоля, но такая ситуация не нравится главному тренеру команды Томасу Тухелю.