Адиев – об «Анжи»: «Мы уже нескоро увидим клуб Премьер-лиги. Жаль, что так все заканчивается»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев дал интервью по окончании сезона, в результате которого команда потеряла место в Премьер-лиге.

«У нас очень растяжимое понятие – если я руководитель, то мне должны. Нет! Руководителю не должны. Руководитель должен.

Я как главный тренер должен персоналу, футболистам. Я должен. Когда плохо, я должен успокоить, когда они не то делают – отругать. Но я должен. Не они ко мне идут, а я к ним иду.

Так же правительство должно народу. Если они считают, что президент «Анжи» не справляется и просто сохраняют дистанцию: «Да он такой». Ты пригласи его, поговори. Ты должен сохранить этот клуб.

У нас же смена каких-то своих направлений, амбиций. Легче всего отсидеться. К сожалению, мы, болельщики, могли бы более активно свою позицию обозначить.

Вы знаете, какой ответ Сулейманов Керимов дал? Это тоже в наш адрес, в наш огород. «Если бы я видел, что стадион заполняется, я помог бы «Анжи». Я вижу, «Анжи» никому не нужен».

И вот ряд факторов, которые на сегодняшний день привели к тому, что мы имеем. К сожалению, плохие факторы. То отношение правительства к футболу, мы уже нескоро увидим клуб премьер-лиги, к нам нескоро будут такие большие команды приезжать. Очень жаль, что так все заканчивается», – сказал Адиев.