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    Адиев – об «Анжи»: «Мы уже нескоро увидим клуб Премьер-лиги. Жаль, что так все заканчивается»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев дал интервью по окончании сезона, в результате которого команда потеряла место в Премьер-лиге.

    «У нас очень растяжимое понятие – если я руководитель, то мне должны. Нет! Руководителю не должны. Руководитель должен.

    Я как главный тренер должен персоналу, футболистам. Я должен. Когда плохо, я должен успокоить, когда они не то делают – отругать. Но я должен. Не они ко мне идут, а я к ним иду.

    Так же правительство должно народу. Если они считают, что президент «Анжи» не справляется и просто сохраняют дистанцию: «Да он такой». Ты пригласи его, поговори. Ты должен сохранить этот клуб.

    У нас же смена каких-то своих направлений, амбиций. Легче всего отсидеться. К сожалению, мы, болельщики, могли бы более активно свою позицию обозначить.

    Вы знаете, какой ответ Сулейманов Керимов дал? Это тоже в наш адрес, в наш огород. «Если бы я видел, что стадион заполняется, я помог бы «Анжи». Я вижу, «Анжи» никому не нужен».

    И вот ряд факторов, которые на сегодняшний день привели к тому, что мы имеем. К сожалению, плохие факторы. То отношение правительства к футболу, мы уже нескоро увидим клуб премьер-лиги, к нам нескоро будут такие большие команды приезжать. Очень жаль, что так все заканчивается», – сказал Адиев.

    • По ходу сезона сообщалось о проблеме дагестанского клуба с финансированием.
    • После матча 30-го тура с «Уралом» (0:2) болельщики и футболисты качали Адиева. (ФОТО)

    Источник: Официальный твиттер «Анжи»

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