Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Игроки и болельщики «Анжи» качали Адиева после вылета из РПЛ

    «Анжи» в 30-м туре чемпионата России проиграл «Уралу» со счетом 0:2.

    Махачкалинцы официально выбыли из Премьер-лиги. Команда лишилась шансов на сохранение места в высшем дивизионе еще по ходу сезона.

    После матча футболисты и болельщики качали главного тренера Магомеда Адиева.

    В течение сезона сообщалось о проблеме клуба с финансированием. В начале мае Адиев сказал, что «Анжи» близок к закрытию.

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:54
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      maksimgordeev 6 минут назад

      Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!!!!!!!!!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь --------- https://my.su/pressblog

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3782

      Агасфер 35 минут назад

      Кто правду говорит,того и ценят,как правило. Адиев так и поступал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      ololoshka 41 минуту назад

      Вышли в лучшую лигу мира!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6096

      ufos73 42 минуты назад

      Стадо... Что скажут то и сделают

      -2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71012
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru