«Анжи» в 30-м туре чемпионата России проиграл «Уралу» со счетом 0:2.

Махачкалинцы официально выбыли из Премьер-лиги. Команда лишилась шансов на сохранение места в высшем дивизионе еще по ходу сезона.

После матча футболисты и болельщики качали главного тренера Магомеда Адиева.

В течение сезона сообщалось о проблеме клуба с финансированием. В начале мае Адиев сказал, что «Анжи» близок к закрытию.