Не вepиться, но чтo бы нaкaчатьcя и похудеть не нужно ходить в кaчaлку или жрать химию. Oпpобовал личнo и результaт удивил: за двe недeли убpал пузo и cкинул паpу кило, а жена накачала попу и убрaлa в талии пару caнтимeтpов и этo все без cпoрта, диeт и химии!!!!!!!!!Реальнo кpутaя штука, а вычитал о нeй здecь --------- https://my.su/pressblog
«Анжи» в 30-м туре чемпионата России проиграл «Уралу» со счетом 0:2.
Махачкалинцы официально выбыли из Премьер-лиги. Команда лишилась шансов на сохранение места в высшем дивизионе еще по ходу сезона.
После матча футболисты и болельщики качали главного тренера Магомеда Адиева.
В течение сезона сообщалось о проблеме клуба с финансированием. В начале мае Адиев сказал, что «Анжи» близок к закрытию.
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— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 26 мая 2019 г.