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    «Как я с вами могу общаться? До свидания». Евсеев покинул пресс-конференцию после игры с «Локомотивом»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев досрочно покинул пресс-конференцию после поражения от «Локомотива» (0:1) во встрече 30-го тура РПЛ. Вопросы представителей СМИ вызвали у специалиста сильное недовольство.

    – «Уфа» нанесла один удар по воротам...

    – Вы первый тайм смотрели? А игру вообще? Момент у нас был? Был. Мы с вами разные игры смотрели? Давайте по сегодняшней игре.

    – Вы довольны командой?

    – Да, я доволен командой!

    – Ваш друг Юрий Семин...

    – …что значит – «друг»? Это такой человечище! По возрасту – не друг. Я его уважаю. Коллега. Так правильно.

    – Вы настраивались сегодня как на бой или дружескую встречу? Это родной для вас стадион, скандировали ваше имя.

    – Мы с вами разный футбол смотрели? Вы не видели, что на поле творилось? Я так понял, вас это все устраивает. Хорошо. Еще вопросы есть? Нет, так невозможно. По сегодняшней игре вопросы есть? Нет? Как я с вами могу общаться? До свидания!

    «Заняться нечем, что ли? Сейчас придет человек, ему задавайте вопросы», – добавил Евсеев в дверях.

    «Уфа» заняла 14-е место и сыграет с «Томью» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3117

      порт 1 минуту назад

      Настой валерьяны бы попить нужно Евсееву.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4730

      prezent2017 6 минут назад

      А что на поле творилось? Я Зенит смотрел, не видел.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1047

      777+ 7 минут назад

      Евсеев красава, а журналистам следует думать, какие вопросы они задают. Девять из десяти журналистов мяч только на картинках видели, а провоцировать они научились - здесь они мастера!!!!... Им даже про футбол не интересно говорить, главное какое - нибудь "говно на вилы поднять"...Вот что конкретно сегодня нужно было Уфе? Убиться и кровь из носа - выиграть матч? Перебить всех игроков Локомотива и вырвать хотя бы очко, в ничего не решающем матче?.... По мне важнее (если оказались в такой ситуации) сегодня главное не получить травму, а завтра готовится и настраиваться на стыковые матчи!!!....

      1
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      Рейтинг: +611

      Тони Монтана Б 50 минут назад

      Психованный какой-то.

      0
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      Рейтинг: +1994

      a_who 1 час назад

      Вадим так же покинул "Текстильщик" Иваново ... примерно с такими же словами

      0
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      Рейтинг: +1029

      srg38 1 час назад

      Вадик не меняется, красавец!

      -1
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      Рейтинг: +3763

      Агасфер 1 час назад

      Растёт человек,раньше бы послал!

      4
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      Рейтинг: +194

      Вальдемар IV 1 час назад

      стыдно реально 1 удар в створ и то легкий для гили

      0
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      Рейтинг: +1341

      TOL47 1 час назад

      Томи выход не нужен, так что со ставками должно быть всё хооошо.

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      Рейтинг: +221

      Boeung777 1 час назад

      Журналюги провоцировали. Можно было и послать.

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