«Как я с вами могу общаться? До свидания». Евсеев покинул пресс-конференцию после игры с «Локомотивом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев досрочно покинул пресс-конференцию после поражения от «Локомотива» (0:1) во встрече 30-го тура РПЛ. Вопросы представителей СМИ вызвали у специалиста сильное недовольство.

– «Уфа» нанесла один удар по воротам...

– Вы первый тайм смотрели? А игру вообще? Момент у нас был? Был. Мы с вами разные игры смотрели? Давайте по сегодняшней игре.

– Вы довольны командой?

– Да, я доволен командой!

– Ваш друг Юрий Семин...

– …что значит – «друг»? Это такой человечище! По возрасту – не друг. Я его уважаю. Коллега. Так правильно.

– Вы настраивались сегодня как на бой или дружескую встречу? Это родной для вас стадион, скандировали ваше имя.

– Мы с вами разный футбол смотрели? Вы не видели, что на поле творилось? Я так понял, вас это все устраивает. Хорошо. Еще вопросы есть? Нет, так невозможно. По сегодняшней игре вопросы есть? Нет? Как я с вами могу общаться? До свидания!

«Заняться нечем, что ли? Сейчас придет человек, ему задавайте вопросы», – добавил Евсеев в дверях.

«Уфа» заняла 14-е место и сыграет с «Томью» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.