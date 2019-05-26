Бабаев: «ЦСКА надо заработать три пенальти. Тогда, возможно, один назначат»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказал неудовлетворение работой судей в РПЛ в этом сезоне. Он считает, что ошибки арбитров помешали москвичам в борьбе за выход в Лигу чемпионов.

«Не хотелось бы обсуждать тему судейства, но раз вопрос задан, нужно на него ответить. После матча с «Оренбургом» (2:3) и «Краснодаром» (0:2) остался неприятный осадок. Мы старались не нагнетать ситуацию, не обсуждали ее в публичном пространстве. Прекрасно понимаем: судьи ошибались, ошибаются и будут ошибаться. До введения системы VAR число этих ошибок может быть довольно высоким.

Но есть другой момент, и мне он кажется очень важным. Существует жесткий стиль судейства. Таким славится Коллина, который не церемонился с игроками. А есть другой стиль, так называемый английский, когда допускаются единоборства, и порог дозволенного достаточно высок. Но какого бы стиля ни придерживался судья, он в любом случае обязан быть последовательным. Если Фернандеса удаляют за два предупреждения, почему тот же арбитр в других матчах точно такие же моменты судит совершенно по-другому? Отчего в поединке «Ахмат» – «Спартак» он не дает вторую желтую Боккетти за гораздо более очевидное нарушение?

Мы официально обращались и в РФС, и к руководителю судейского корпуса. После матча с «Краснодаром» в команде даже появилась грустная поговорка: «Мало заработать два пенальти, чтобы назначили хотя бы один». Нужно заработать еще третий, и тогда, возможно, дадут пробить 11-метровый, поскольку, как известно, бог любит троицу.

От признания Егоровым судейских ошибок нам не легче. Два справедливых пенальти в ворота «Краснодара» перевернули бы не только этот матч, но и всю турнирную ситуацию в борьбе за Лигу чемпионов. Понятно, что судейство не основная причина того, что во второй части мы выступаем неровно, но мы не намерены оставлять подобные вещи без внимания, и будем требовать ответа», – цитирует Бабаева Sport24 со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.