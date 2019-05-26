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    Бабаев: «ЦСКА надо заработать три пенальти. Тогда, возможно, один назначат»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказал неудовлетворение работой судей в РПЛ в этом сезоне. Он считает, что ошибки арбитров помешали москвичам в борьбе за выход в Лигу чемпионов.

    «Не хотелось бы обсуждать тему судейства, но раз вопрос задан, нужно на него ответить. После матча с «Оренбургом» (2:3) и «Краснодаром» (0:2) остался неприятный осадок. Мы старались не нагнетать ситуацию, не обсуждали ее в публичном пространстве. Прекрасно понимаем: судьи ошибались, ошибаются и будут ошибаться. До введения системы VAR число этих ошибок может быть довольно высоким.

    Но есть другой момент, и мне он кажется очень важным. Существует жесткий стиль судейства. Таким славится Коллина, который не церемонился с игроками. А есть другой стиль, так называемый английский, когда допускаются единоборства, и порог дозволенного достаточно высок. Но какого бы стиля ни придерживался судья, он в любом случае обязан быть последовательным. Если Фернандеса удаляют за два предупреждения, почему тот же арбитр в других матчах точно такие же моменты судит совершенно по-другому? Отчего в поединке «Ахмат»«Спартак» он не дает вторую желтую Боккетти за гораздо более очевидное нарушение?

    Мы официально обращались и в РФС, и к руководителю судейского корпуса. После матча с «Краснодаром» в команде даже появилась грустная поговорка: «Мало заработать два пенальти, чтобы назначили хотя бы один». Нужно заработать еще третий, и тогда, возможно, дадут пробить 11-метровый, поскольку, как известно, бог любит троицу.

    От признания Егоровым судейских ошибок нам не легче. Два справедливых пенальти в ворота «Краснодара» перевернули бы не только этот матч, но и всю турнирную ситуацию в борьбе за Лигу чемпионов. Понятно, что судейство не основная причина того, что во второй части мы выступаем неровно, но мы не намерены оставлять подобные вещи без внимания, и будем требовать ответа», – цитирует Бабаева Sport24 со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

    • За тур до конца чемпионата ЦСКА занимает пятое место.
    • Сегодня московская команда принимает «Крылья Советов».

    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +6099

      ufos73 1 минуту назад

      Ну да судьи виноваты, что нигер жмот, накупил г*вна дешевого ))) Если бы в начале сезона кто сказал, что кони на 4 месте будут его бы в дурку сразу... Но Спартак помог вам, точнее Дурак-Федун...

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      Рейтинг: +381

      УхоГорлоНос 18 минут назад

      Всю турнирную ситуацию могло бы перевернуть, если некоторые команды с 2-0 за 10 минут не упускали победу.

      0
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      Рейтинг: +17227

      Боцман59rus 35 минут назад

      Поэтому два оставшихся Гнер всю жизнь покупал...

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      Рейтинг: +342

      Егор Велунов 36 минут назад

      У судьи есть родственники призывного возраста? Или самого судью призвать в армию, на курсы переподготовки, чтобы система в судействе появилась. Желательно в гарнизон подальше, чтобы не было отвлекающих моментов :)

      1
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      Рейтинг: +422

      Niko 42 минуты назад

      Главное без шума все делали. Хотя вопросы были. Респект за поведение!

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