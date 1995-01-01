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    Азмун забил за «Зенит» девятый гол в РПЛ в 12 матчах. Всего на его счету 13 мячей

    «Зенит» встречается на своем поле с «Енисеем» в матче 30-го тура РПЛ.

    На 26-й минуте счет в игре открыл нападающий петербуржцев Сердар Азмун. Этот гол стал для иранца девятым в 12-ти встречах за «Зенит» в Премьер-лиге.

    Всего в активе 24-летнего футболиста 13 мячей в сезоне в РПЛ. Он занимает второе место в списке бомбардиров, проигрывая один гол форварду ЦСКА Федору Чалову.

    • Азмун перешел в «Зенит» из «Рубина» в январе этого года за 12 миллионов евро.
    • Ранее петербургский клуб завоевал золотые медали чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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