Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    Sky Sports: «МЮ» не интересуется де Лигтом

    Центральный защитник «Аякса» Матейс де Лигт не перейдет в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

    Ранее СМИ сообщили, что английский клуб близок к покупке 19-летнего футболиста. По информации Sky Sports, «МЮ» не заинтересован в переходе голландца.

    Другой претендент на де Лигта – «Барселона». 21 мая Sky Sports сообщил, что игрок присоединится к каталонцам за 74 миллиона евро.

    • В этом сезоне голландец провел за «Аякс» 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
    • Контракт де Лигта с амстердамцами рассчитан до 2021 года.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:59
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71012
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru