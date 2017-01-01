Sky Sports: «МЮ» не интересуется де Лигтом

Центральный защитник «Аякса» Матейс де Лигт не перейдет в «Манчестер Юнайтед» этим летом.

Ранее СМИ сообщили, что английский клуб близок к покупке 19-летнего футболиста. По информации Sky Sports, «МЮ» не заинтересован в переходе голландца.

Другой претендент на де Лигта – «Барселона». 21 мая Sky Sports сообщил, что игрок присоединится к каталонцам за 74 миллиона евро.