Sky Sports: «МЮ» не интересуется де Лигтом

Центральный защитник «Аякса» Матейс де Лигт не перейдет в «Манчестер Юнайтед» этим летом.
Ранее СМИ сообщили, что английский клуб близок к покупке 19-летнего футболиста. По информации Sky Sports, «МЮ» не заинтересован в переходе голландца.
Другой претендент на де Лигта – «Барселона». 21 мая Sky Sports сообщил, что игрок присоединится к каталонцам за 74 миллиона евро.
- В этом сезоне голландец провел за «Аякс» 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.
- Контракт де Лигта с амстердамцами рассчитан до 2021 года.