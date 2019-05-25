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    The Metro: «МЮ» близок к покупке де Лигта

    «Манчестер Юнайтед» опережает конкурентов в гонке за капитаном «Аякса» Матейсом де Лигтом.

    Как сообщает The Metro, английский клуб сделал футболисту «предложение, от которого невозможно отказаться».

    Ранее стало известно, что манкунианцы готовы платить голландскому защитнику около 14 миллионов евро в год.

    • За де Лигта «МЮ» придется заплатить не менее 70 миллионов евро.
    • Кроме того, 20% от этой суммы требует в качестве комиссионных агент игрока Мино Райола.
    • Ранее фаворитом в борьбе за центрбека считалась «Барселона».

    Источник: The Metro

    Британский таблоид. Имеет самый высокий тираж в стране. Основан в 1999 году

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