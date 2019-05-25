The Metro: «МЮ» близок к покупке де Лигта

«Манчестер Юнайтед» опережает конкурентов в гонке за капитаном «Аякса» Матейсом де Лигтом.

Как сообщает The Metro, английский клуб сделал футболисту «предложение, от которого невозможно отказаться».

Ранее стало известно, что манкунианцы готовы платить голландскому защитнику около 14 миллионов евро в год.