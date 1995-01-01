Diario Sport: «МЮ» предложил де Лигту 14 миллионов в год

«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести центрального защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

По информации Diario Sport, английский клуб предложил 19-летнему футболисту зарплату в размере 12,3 миллионов фунтов стерлингов в год (около 14 миллионов евро).

Ранее сообщалось, что голландец перейдет в «Барселону» за 74 миллиона евро.

В этом сезоне де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.