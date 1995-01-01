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    Diario Sport: «МЮ» предложил де Лигту 14 миллионов в год

    «Манчестер Юнайтед» хочет приобрести центрального защитника «Аякса» Матейса де Лигта.

    По информации Diario Sport, английский клуб предложил 19-летнему футболисту зарплату в размере 12,3 миллионов фунтов стерлингов в год (около 14 миллионов евро).

    Ранее сообщалось, что голландец перейдет в «Барселону» за 74 миллиона евро.

    В этом сезоне де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: Diario Sport

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    Сегодня, 13:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2919

      dinar7777dinar 1 час назад

      надеюсь что маттейс не дурак да и в барсе ему денег все равно еще докинут и будут увеличивать зп. шли нах райолу.

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