Diario Sport: «МЮ» предложил де Лигту 14 миллионов в год

надеюсь что маттейс не дурак да и в барсе ему денег все равно еще докинут и будут увеличивать зп. шли нах райолу.
«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести центрального защитника «Аякса» Матейса де Лигта.
По информации Diario Sport, английский клуб предложил 19-летнему футболисту зарплату в размере 12,3 миллионов фунтов стерлингов в год (около 14 миллионов евро).
Ранее сообщалось, что голландец перейдет в «Барселону» за 74 миллиона евро.
В этом сезоне де Лигт провел за «Аякс» 55 матчей, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.