за какого то Погба все просят не меньше сотни а этот игрок стоит не менее 120 ,Барса потом сама будет его продавать за сотню или больше
Защитник «Аякса» Матейс Де Лигт перейдет в «Барселону».
По информации Sky Sports, руководство сине-гранатовых предложило амстердамцам за капитана 74 миллиона евро.
Действующий контракт защитника с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года.
- Партнер Де Лигта – Френки де Йонг 1 июля официально станет игроком «Барселоны».
- В сезоне-2018/19 Де Лигт принял сыграл 55 матчей за «Аякс».
- Амстердамцы дошли до полуфинала ЛЧ, выиграл чемпионат и кубок Голландии.