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    Sky Sports: Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 миллиона

    Защитник «Аякса» Матейс Де Лигт перейдет в «Барселону».

    По информации Sky Sports, руководство сине-гранатовых предложило амстердамцам за капитана 74 миллиона евро.

    Действующий контракт защитника с «Аяксом» рассчитан до лета 2021 года.

    • Партнер Де Лигта – Френки де Йонг 1 июля официально станет игроком «Барселоны».
    • В сезоне-2018/19 Де Лигт принял сыграл 55 матчей за «Аякс».
    • Амстердамцы дошли до полуфинала ЛЧ, выиграл чемпионат и кубок Голландии.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9509

      Garrincha58 5 минут назад

      за какого то Погба все просят не меньше сотни а этот игрок стоит не менее 120 ,Барса потом сама будет его продавать за сотню или больше

      0
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      Рейтинг: +793

      Dizayner 7 минут назад

      эка загнули планку)) но с другой стороны действительно талантливых игроков сейчас по пальцам одной руки пересчитать можно, поэтому неудивительно что за них хотят такие огромные суммы и клубы обязаны их платить если не хотят остаться ни с чем. суровый рынок, суровые реалии футбола

      0
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      Рейтинг: +6833

      Cules2013 37 минут назад

      Дороговато.

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      Рейтинг: +9509

      Garrincha58 > Cules2013 4 минуты назад

      да мало! это игрок будущих 10 лет один из звёзд европейского футбола!

      0
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      Рейтинг: +1376

      SarJr 49 минут назад

      Так вы определитесь, предложило, или перейдёт)

      0
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      Рейтинг: +5751

      KLIM777 59 минут назад

      великое будущее у парня

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