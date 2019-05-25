Mirror: Азар хочет перейти в «Реал» до 4 июня

Как бы Челси с **** не остался. Сейчас потянут резину а в следующем году за бесплатно уйдет.
Вингер «Челси» Эден Азар хочет побыстрее завершить свой трансфер в «Реал», сообщает Mirror.
По информации источника, футболист сказал своим друзьям о желании подписать контракт с мадридским клубом до июньских матчей в составе сборной Бельгии.
Тем не менее, «Челси» и «Реал» все еще далеки от договоренности: испанцы предлагают 86 миллионов фунтов, а англичане требуют 112 миллионов.
- Контракт Азара с «Челси» истекает в 2020 году и он не собирается его продлевать.
- Сборная Бельгии 8 июня проведет матч отбора Евро-2020 против Казахстана, а 11 июня – против Шотландии.