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    Головин забил четыре гола и отдал четыре ассиста в первом сезоне в «Монако»

    «Монако» провел последний матч сезона против «Ниццы» в Лиге 1. Команда Леонарду Жардима проиграла со счетом 0:2 и финишировала на 17-м месте в таблице.

    Для российского полузащитника Александра Головина это дебютный сезон в «Монако». Он перешел в клуб из ЦСКА прошлым летом за 30 миллионов евро.

    Футболист сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре голевых передачи.

    Результаты «Монако»:

    • Поражение в Суперкубке Франции.
    • 17-е место в Лиге 1 (команда сохранила место в лиге на следующий сезон).
    • 1/16 финала в Кубке Франции.
    • 1/2 финала Кубка лиги.
    • Четвертое место в группе Лиги чемпионов.

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1361

      VSt 8 минут назад

      Возникает, конечно, ощущение, что не в тот клуб перешел.
      Но что есть, то есть. Год назад такой переход казался логичным.
      Посмотрим, что будет с Монако в следующем сезоне? Головин, всё равно, один из лучших в нашей сборной.

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    sv1969
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