Головин забил четыре гола и отдал четыре ассиста в первом сезоне в «Монако»

Возникает, конечно, ощущение, что не в тот клуб перешел.
Но что есть, то есть. Год назад такой переход казался логичным.
Посмотрим, что будет с Монако в следующем сезоне? Головин, всё равно, один из лучших в нашей сборной.
«Монако» провел последний матч сезона против «Ниццы» в Лиге 1. Команда Леонарду Жардима проиграла со счетом 0:2 и финишировала на 17-м месте в таблице.
Для российского полузащитника Александра Головина это дебютный сезон в «Монако». Он перешел в клуб из ЦСКА прошлым летом за 30 миллионов евро.
Футболист сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре голевых передачи.
Результаты «Монако»:
- Поражение в Суперкубке Франции.
- 17-е место в Лиге 1 (команда сохранила место в лиге на следующий сезон).
- 1/16 финала в Кубке Франции.
- 1/2 финала Кубка лиги.
- Четвертое место в группе Лиги чемпионов.