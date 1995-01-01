Головин забил четыре гола и отдал четыре ассиста в первом сезоне в «Монако»

«Монако» провел последний матч сезона против «Ниццы» в Лиге 1. Команда Леонарду Жардима проиграла со счетом 0:2 и финишировала на 17-м месте в таблице.

Для российского полузащитника Александра Головина это дебютный сезон в «Монако». Он перешел в клуб из ЦСКА прошлым летом за 30 миллионов евро.

Футболист сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре голевых передачи.

Результаты «Монако»: