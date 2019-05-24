Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    2 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    3 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?

    Пике: «У Де Йонга есть уровень, чтобы соперничать с лучшими. Он может помочь нам в следующем году»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал трансфер Френки де Йонга из «Аякса». Футболист уже подписал контракт с испанским клубом, он начнет действовать летом.

    «Очевидно, что годы идут, и сейчас много игроков в возрасте. В какой-то момент нужно будет пописать молодых, а те, кто есть сейчас, уйдут. Но искать таланты важнее, чем омолаживать команду. Де Йонг показал, что у него есть уровень, чтобы соперничать с лучшими, и он может помочь нам в следующем году», – сказал Пике.

    • Официально де Йонг станет игроком «Барселоны» 1 июля.
    • По итогам сезона Эредивизие его признали лучшим игроком лиги.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:24
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70915
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru