Пике: «У Де Йонга есть уровень, чтобы соперничать с лучшими. Он может помочь нам в следующем году»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике прокомментировал трансфер Френки де Йонга из «Аякса». Футболист уже подписал контракт с испанским клубом, он начнет действовать летом.
«Очевидно, что годы идут, и сейчас много игроков в возрасте. В какой-то момент нужно будет пописать молодых, а те, кто есть сейчас, уйдут. Но искать таланты важнее, чем омолаживать команду. Де Йонг показал, что у него есть уровень, чтобы соперничать с лучшими, и он может помочь нам в следующем году», – сказал Пике.
- Официально де Йонг станет игроком «Барселоны» 1 июля.
- По итогам сезона Эредивизие его признали лучшим игроком лиги.