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    «Наполи» предложит «Тоттенхэму» 25 миллионов за Триппьера. Он может стать первым англичанином в Серии А с 2017 года

    «Наполи» хочет подписать защитника «Тоттенхэма» Кевина Триппьера. По информации Evening Standard, итальянский клуб готов предложить 25 миллионов евро за игрока.

    Сообщается, что «Тоттенхэм» не будет рассматривать вопросы трансферов до окончания сезона. Последний матч лондонский клуб проведет 1 июня, это будет игра с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

    Если Триппьер перейдет в «Наполи», то он станет первым английским футболистом в Италии после вратаря Джо Харта, который играл в «Торино» в сезоне-2016/17.

    • В прошедшем сезоен АПЛ защитник сыграл в 27 матчах, забил один гол и отдал три голевых передачи.
    • В Лиге чемпионов он провел семь матчей и не отметился результативными действиями.

    Источник: Evening Standard

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      GSmall 18 минут назад

      А как же Равел Моррисон?

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