«Наполи» предложит «Тоттенхэму» 25 миллионов за Триппьера. Он может стать первым англичанином в Серии А с 2017 года

«Наполи» хочет подписать защитника «Тоттенхэма» Кевина Триппьера. По информации Evening Standard, итальянский клуб готов предложить 25 миллионов евро за игрока.

Сообщается, что «Тоттенхэм» не будет рассматривать вопросы трансферов до окончания сезона. Последний матч лондонский клуб проведет 1 июня, это будет игра с «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

Если Триппьер перейдет в «Наполи», то он станет первым английским футболистом в Италии после вратаря Джо Харта, который играл в «Торино» в сезоне-2016/17.