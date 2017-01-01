Дибала опроверг заявления своего агента об уходе из «Ювентуса»

В Юве он так и останется многообещающим.Жаль что променял развитие на Юве)))
Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.
- Ранее Густаво Дибала, брат и агент игрока, сообщил об уходе футболиста из «Ювентуса».
- По неофициальной информации, у хавбека есть предложение от «Атлетико».
«Мой брат говорил за себя. Я разговаривал с клубом и с Фабио Патричи [спортивный директор «Ювентуса»], они знают, что я думаю.
Я хочу остаться в «Ювентусе» на следующий год, хочу продолжать играть здесь. Я счастлив, ношу форму «Ювентуса» с гордостью.
Очевидно, что клуб должен делать выбор. Должен создать команду с новым треером, который придет. Но я хочу остаться», – сказал Дибала.
- Контракт футболиста с «Ювентусом» истекает в 2022 году.
- В текущем сезоне Серии А Дибала сыграл в 29 матчах, забил пять голов и сделал четыре ассиста.
- В Лиге чемпионов он провел девять игр, в которых забил пять голов.