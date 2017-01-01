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    Дибала опроверг заявления своего агента об уходе из «Ювентуса»

    Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

    • Ранее Густаво Дибала, брат и агент игрока, сообщил об уходе футболиста из «Ювентуса».
    • По неофициальной информации, у хавбека есть предложение от «Атлетико».

    «Мой брат говорил за себя. Я разговаривал с клубом и с Фабио Патричи [спортивный директор «Ювентуса»], они знают, что я думаю.

    Я хочу остаться в «Ювентусе» на следующий год, хочу продолжать играть здесь. Я счастлив, ношу форму «Ювентуса» с гордостью.

    Очевидно, что клуб должен делать выбор. Должен создать команду с новым треером, который придет. Но я хочу остаться», – сказал Дибала.

    • Контракт футболиста с «Ювентусом» истекает в 2022 году.
    • В текущем сезоне Серии А Дибала сыграл в 29 матчах, забил пять голов и сделал четыре ассиста.
    • В Лиге чемпионов он провел девять игр, в которых забил пять голов.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 19:12
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      GSmall 15 минут назад

      В Юве он так и останется многообещающим.Жаль что променял развитие на Юве)))

      0
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      Рейтинг: +2920

      dinar7777dinar 50 минут назад

      дурак !

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