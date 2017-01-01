Дибала опроверг заявления своего агента об уходе из «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба.

Ранее Густаво Дибала, брат и агент игрока, сообщил об уходе футболиста из «Ювентуса».

По неофициальной информации, у хавбека есть предложение от «Атлетико».

«Мой брат говорил за себя. Я разговаривал с клубом и с Фабио Патричи [спортивный директор «Ювентуса»], они знают, что я думаю.

Я хочу остаться в «Ювентусе» на следующий год, хочу продолжать играть здесь. Я счастлив, ношу форму «Ювентуса» с гордостью.

Очевидно, что клуб должен делать выбор. Должен создать команду с новым треером, который придет. Но я хочу остаться», – сказал Дибала.