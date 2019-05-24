AS: Роналду обратился к владельцам «Ювентуса» с просьбой подписать Рамоса

Капитан «Реала» Серхио Рамос, как сообщал «Бомбардир» ранее, раздумывает об уходе из клуба летом.

По информации AS, на игрока претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». Также у испанца есть очень выгодное предложение из Китая.

При этом, как утверждает источник, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду напрямую обратился к владельцам клуба семье Аньелли с просьбой сделать все возможное для приобретения своего бывшего партнера по «Реалу».

Зарплата Рамоса в Мадриде составляет 12,5 миллиона евро в год, а сумма отступных за игрока – 800 миллионов.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.

В этом сезоне защитник провел 42 матча во всех турнирах за мадридцев, забил 11 голов и сделал две результативные передачи.

Marca: Рамос может уйти из «Реала» летом. Претенденты на игрока – «МЮ» и «ПСЖ»