«Реал» опроверг слова Покеттино, что «Тоттенхэму» запретили ночевать на базе клуба

«Реал» выступил с заявлением по поводу фразы главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

В настоящее время лондонцы готовятся в Мадриде к финалу Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который пройдет на стадионе «Атлетико» «Ванда Метрополитано».

Ранее аргентинский специалист сказал, что президент «Реала» Флорентино Перес предоставил «Тоттенхэму» возможность тренироваться на базе клуба в Вальдебебасе, но запретил там ночевать.

«Реал» удивлен заявлением, сделанным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино о предполагаемой просьбе к нашему клубу по поводу того, чтобы его команда осталась в резиденции тренировочного комплекса «Реал Мадрид Сити» по случаю финала Лиги чемпионов.

«Реал» хочет дать понять, что информация о поступлении такого запроса абсолютно не соответствует действительности. Наш клуб всегда демонстрировал свою полную готовность удовлетворить все запросы УЕФА, Королевской испанской футбольной федерация, «Атлетико», «Ливерпуля» и «Тоттенхэма».

Все запросы, поданные в «Реал», касались только и исключительно использования тренировочных полей «Реала» и раздевалок. И все они были предоставлены нашим клубом.

Таким образом, «Ливерпуль» планирует тренироваться на наших объектах утром в субботу, 1 июня. «Тоттенхэм» сделает это в четверг, 30 мая, и в пятницу, 31 мая.

«Реал» также хочет подчеркнуть, что жилье для команд-финалистов Лиги чемпионов присваивается УЕФА в соответствии с организационными критериями и критериями безопасности. Ни разу наш клуб не получал просьб о размещении этих команд в помещениях «Реал Мадрид Сити», – говорится в заявлении мадридского клуба.

Матч «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» состоится в субботу, 1 июня.

Покеттино: «Перес сказал: «Сможешь ночевать в Вальдебебасе, если хочешь тренировать «Реал»