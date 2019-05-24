Покеттино: «Перес сказал: «Сможешь ночевать в Вальдебебасе, если хочешь тренировать «Реал»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о диалоге с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Перед финалом Лиги чемпионов лондонцы проводят тренировки на базе мадридцев в Вальдебебасе.

«У меня нет других целей, кроме как тренировать «Тоттенхэм». Я не смею мечтать о долгосрочном сотрудничестве. Футбол поставит вас на то место, где вы достойны быть.

Мы будем тренироваться в Вальдебебасе, но не будем там ночевать. Мы спрашивали насчет этого, но Флорентино не позволил нам. Он сказал: «Ты сможешь ночевать там, если хочешь тренировать «Реал».

Я не буду принимать решения до окончания финала. Важно знать план на будущее». Если мы хотим победить в следующем году, нам нужны методы для этого», – сказал Покеттино.