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    Покеттино: «Перес сказал: «Сможешь ночевать в Вальдебебасе, если хочешь тренировать «Реал»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о диалоге с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

    Перед финалом Лиги чемпионов лондонцы проводят тренировки на базе мадридцев в Вальдебебасе.

    «У меня нет других целей, кроме как тренировать «Тоттенхэм». Я не смею мечтать о долгосрочном сотрудничестве. Футбол поставит вас на то место, где вы достойны быть.

    Мы будем тренироваться в Вальдебебасе, но не будем там ночевать. Мы спрашивали насчет этого, но Флорентино не позволил нам. Он сказал: «Ты сможешь ночевать там, если хочешь тренировать «Реал».

    Я не буду принимать решения до окончания финала. Важно знать план на будущее». Если мы хотим победить в следующем году, нам нужны методы для этого», – сказал Покеттино.

    • Финал Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 1 июня, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».
    • Ранее сообщалось об интересе «Реала» к Покеттино.

    Источник: Marca

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