«Наполи» интересуется Клайном, «Ливерпуль» оценивает игрока в 15 миллионов

«Наполи» проявляет интерес к правому защитнику «Ливерпуля» Натаниэлу Клайну.
Английский клуб готов расстаться с 28-летним игроком за 15 миллионов фунтов стерлингов.
Также на англичанина претендуют «Вест Хэм» и «Борнмута». В последнем футболист провел в аренде вторую половину этого сезона.
- Контракт защитника с «Ливерпулем» истекает через год.
- В текущем сезоне Клайн провел 20 игр во всех турнирах (пять – за мерсисайдцев, 15 – за «Борнмут») и сделал одну результативную передачу.
- В 2015 году «Ливерпуль» купил его у «Саутгемптона» за 17,7 миллиона евро.