«Наполи» интересуется Клайном, «Ливерпуль» оценивает игрока в 15 миллионов

«Наполи» проявляет интерес к правому защитнику «Ливерпуля» Натаниэлу Клайну.

Английский клуб готов расстаться с 28-летним игроком за 15 миллионов фунтов стерлингов.

Также на англичанина претендуют «Вест Хэм» и «Борнмута». В последнем футболист провел в аренде вторую половину этого сезона.