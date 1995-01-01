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    «Наполи» интересуется Клайном, «Ливерпуль» оценивает игрока в 15 миллионов

    «Наполи» проявляет интерес к правому защитнику «Ливерпуля» Натаниэлу Клайну.

    Английский клуб готов расстаться с 28-летним игроком за 15 миллионов фунтов стерлингов.

    Также на англичанина претендуют «Вест Хэм» и «Борнмута». В последнем футболист провел в аренде вторую половину этого сезона.

    • Контракт защитника с «Ливерпулем» истекает через год.
    • В текущем сезоне Клайн провел 20 игр во всех турнирах (пять – за мерсисайдцев, 15 – за «Борнмут») и сделал одну результативную передачу.
    • В 2015 году «Ливерпуль» купил его у «Саутгемптона» за 17,7 миллиона евро.

    Источник: Goal

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