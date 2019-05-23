Кьеллини – об Аллегри: «Макс ушел, имея всеобщее признание»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал ситуацию с отсутствием главного тренера.

«Я спокоен. Знаю не больше вашего, но уверен, что у нас будет прекрасный тренер. И «Ювентус» продолжит побеждать. Руководство сделает наилучший выбор.

Макс ушел, имея всеобщее признание. Вероятно, он сделал что-то неповторимое, учитывая чемпионские титулы, кубки, финалы Лиги чемпионов. Такой цикл крайне трудно повторить из-за его стабильности, так что я не удивлюсь, через несколько лет снова увидев Аллегри в «Ювентусе».

Что до слухов о конфликте тренера с игроками, то это неправда. Мы все на прошлой неделе показали свое уважение к Максу внешнему миру. А внутри, в раздевалке, этого и не требовалось», – заявил защитник.

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри