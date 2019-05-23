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    Кьеллини – об Аллегри: «Макс ушел, имея всеобщее признание»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини прокомментировал ситуацию с отсутствием главного тренера.

    «Я спокоен. Знаю не больше вашего, но уверен, что у нас будет прекрасный тренер. И «Ювентус» продолжит побеждать. Руководство сделает наилучший выбор.

    Макс ушел, имея всеобщее признание. Вероятно, он сделал что-то неповторимое, учитывая чемпионские титулы, кубки, финалы Лиги чемпионов. Такой цикл крайне трудно повторить из-за его стабильности, так что я не удивлюсь, через несколько лет снова увидев Аллегри в «Ювентусе».

    Что до слухов о конфликте тренера с игроками, то это неправда. Мы все на прошлой неделе показали свое уважение к Максу внешнему миру. А внутри, в раздевалке, этого и не требовалось», – заявил защитник.

    «Ювентус» объявил об уходе Аллегри

    Источник: Tuttosport

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    Сегодня, 11:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12939

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      Слова настоящего капитана команды.+++++++

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