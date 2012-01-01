Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?

    Тарасов: «Смолов весь сезон не пил, вообще ни капли спиртного. Выиграл кубок и выпил»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от победы в кубке России.

    – Какие впечатления от очередного успеха «Локомотива»?

    – Это очень здорово. Все-таки для этого мы и играем в футбол: чтобы завоевывать титулы, брать медали, выигрывать кубки. Этот финал был для нас первоочередной задачей. Мы ее выполнили, теперь впереди еще одна игра в чемпионате России. Если победим в заключительном туре «Уфу» и возьмем серебряные медали первенства, то в принципе сезон можно будет назвать хорошим.

    – После такого празднования успеха в Кубке как подготовить себя к матчу с «Уфой»?

    – Ну, мы еще ничего не праздновали. Это просто первые эмоции, чемпионская раздевалка. Уверен, сейчас никто не будет гулять до утра и пить. Мы отложим все это до окончания чемпионата России.
    – Какой из выигранных трофеев особенно приятен для вас?

    – Каждая победа ощущается по-разному и дарит новые эмоции. Это мой третий Кубок России в «Локомотиве» – ощущения потрясающие. Я просто кайфую. Сами посмотрите на атмосферу в раздевалке: все довольны и счастливы.

    – После награждения вы усердно тащили в раздевалку Федора Смолова и говорили, что он должен выполнить какое-то обещание. Какое именно?

    – Смолов весь сезон не пил, вообще ни капли спиртного. До матча сказал ему, что если мы выиграем Кубок, то он обязательно выпьет из него шампанского. Он ответил – посмотрим. В итоге выпил.

    • «Железнодорожники» обыграли «Урал» в Самаре (1:0).
    • «Локомотив» в восьмой раз выиграл Кубок России и установил рекорд страны.

    Юрий Палыч – царь! В 72 года выигрывает и развивается

    Источник: «Известия»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:36
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2650

      Добрый Бобер 3 минуты назад

      После разбитой "бэхи" закодировался?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +611

      Жёлто-синий 1 час назад

      А ты не играл,и выпиваю что ли

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5240

      mihail200606 1 час назад

      Ну герой.. Для наших футболистов не бухать это достижение...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1261

      VGreen > mihail200606 1 час назад

      ну в принципе да, почему нет? имея столько денег, а следовательно столько доступных соблазнов...молодец Смолов. а мог бы забить, что с футболом не очень получается, и загулять в Москве.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +216

      Nintendo8800 > mihail200606 38 минут назад

      так и есть епта

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +216

      Nintendo8800 > VGreen 37 минут назад

      а мог бы и забить в финале, пару хороших то моментов было)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70915
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru