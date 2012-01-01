Тарасов: «Смолов весь сезон не пил, вообще ни капли спиртного. Выиграл кубок и выпил»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов поделился впечатлениями от победы в кубке России.

– Какие впечатления от очередного успеха «Локомотива»?

– Это очень здорово. Все-таки для этого мы и играем в футбол: чтобы завоевывать титулы, брать медали, выигрывать кубки. Этот финал был для нас первоочередной задачей. Мы ее выполнили, теперь впереди еще одна игра в чемпионате России. Если победим в заключительном туре «Уфу» и возьмем серебряные медали первенства, то в принципе сезон можно будет назвать хорошим.

– После такого празднования успеха в Кубке как подготовить себя к матчу с «Уфой»?

– Ну, мы еще ничего не праздновали. Это просто первые эмоции, чемпионская раздевалка. Уверен, сейчас никто не будет гулять до утра и пить. Мы отложим все это до окончания чемпионата России.

– Какой из выигранных трофеев особенно приятен для вас?

– Каждая победа ощущается по-разному и дарит новые эмоции. Это мой третий Кубок России в «Локомотиве» – ощущения потрясающие. Я просто кайфую. Сами посмотрите на атмосферу в раздевалке: все довольны и счастливы.

– После награждения вы усердно тащили в раздевалку Федора Смолова и говорили, что он должен выполнить какое-то обещание. Какое именно?

– Смолов весь сезон не пил, вообще ни капли спиртного. До матча сказал ему, что если мы выиграем Кубок, то он обязательно выпьет из него шампанского. Он ответил – посмотрим. В итоге выпил.

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