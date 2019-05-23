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    «Ньюкасл» может предложить ЦСКА 26,5 миллиона за Фернандеса

    «Ньюкасл» интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом. По инфрмации Daily Star, ангйлиский клуб может предлжоить 26,5 миллиона фунтов за футболиста.

    Из-за возможного ухода Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера «Ньюкасл» пока определил конкретные цели на трансферном рынке. Клуб рассматривает разные варианты усиления состава.

    • Также Фернандесом интересуются мадридский «Атлетико» и «Зенит».
    • В текущем сезоне РПЛ Фернандес сыграл в 27 играх, забил один гол и отдал шесть голевых передач.
    • В Лиге чемпионов он провел шесть игр и не отметился результативными действиями.

    Источник: Daily Star

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    23.05.2019 23:26
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