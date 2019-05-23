«Ньюкасл» может предложить ЦСКА 26,5 миллиона за Фернандеса

«Ньюкасл» интересуется защитником ЦСКА Марио Фернандесом. По инфрмации Daily Star, ангйлиский клуб может предлжоить 26,5 миллиона фунтов за футболиста.

Из-за возможного ухода Рафаэля Бенитеса с поста главного тренера «Ньюкасл» пока определил конкретные цели на трансферном рынке. Клуб рассматривает разные варианты усиления состава.