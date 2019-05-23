Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о возможном уходе форвардов Неймара и Килиана Мбаппе из клуба.

«Это футбол. Я, как тренер, хочу этого [чтобы игроки остались], но мы внимательны. Мы не наивны. Клубы хотят подписать многих игроков. Если вы спросите меня, как тренера, то я хочу, чтобы они остались здесь. Но если этого не произойдет, то мы найдем выход», – сказал Тухель.