Ладно Неймар! Хочу дожить, что бы увидеть, как кто то сможет заменить самого прогрессирующего, незаменимого игрока в течении трех лет. Не люблю ПСЖ, недолюбливаю сборную Франции, но Мбаппе феноменален!!!
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о возможном уходе форвардов Неймара и Килиана Мбаппе из клуба.
«Это футбол. Я, как тренер, хочу этого [чтобы игроки остались], но мы внимательны. Мы не наивны. Клубы хотят подписать многих игроков. Если вы спросите меня, как тренера, то я хочу, чтобы они остались здесь. Но если этого не произойдет, то мы найдем выход», – сказал Тухель.
- В воскресенье Мбаппе сказал: «Может, пришло время взять на себя больше ответсвенности. Может быть, с «ПСЖ», что я сделаю с удовольствием. Или, может, в новом проекте».
- В летнее трансферное окно футболистом интересовался «Реал». В апреле игрок сказал, что останется в «ПСЖ».
- Неймар также может перейти в «Реал». В апреле Marca сообщила, что мадридский клуб снова интересуется футболистом.