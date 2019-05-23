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    Тухель – о Неймаре и Мбаппе: «Я хочу, чтобы они остались. Но если этого не произойдет, мы найдем выход из ситуации»

    Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель высказался о возможном уходе форвардов Неймара и Килиана Мбаппе из клуба.

    «Это футбол. Я, как тренер, хочу этого [чтобы игроки остались], но мы внимательны. Мы не наивны. Клубы хотят подписать многих игроков. Если вы спросите меня, как тренера, то я хочу, чтобы они остались здесь. Но если этого не произойдет, то мы найдем выход», – сказал Тухель.

    • В воскресенье Мбаппе сказал: «Может, пришло время взять на себя больше ответсвенности. Может быть, с «ПСЖ», что я сделаю с удовольствием. Или, может, в новом проекте».
    • В летнее трансферное окно футболистом интересовался «Реал». В апреле игрок сказал, что останется в «ПСЖ».
    • Неймар также может перейти в «Реал». В апреле Marca сообщила, что мадридский клуб снова интересуется футболистом.

    Источник: Marca

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    23.05.2019 22:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +143

      КонтриК 43 минуты назад

      Ладно Неймар! Хочу дожить, что бы увидеть, как кто то сможет заменить самого прогрессирующего, незаменимого игрока в течении трех лет. Не люблю ПСЖ, недолюбливаю сборную Франции, но Мбаппе феноменален!!!

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