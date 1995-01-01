Мбаппе: «Пришло время взять на себя больше ответственности. В «ПСЖ» или в новом проекте»  

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал победу в голосовании на звание лучшего игрока Лиги 1.

«Это был единственный титул, которого мне не хватало. Я правда очень счастлив. Я хочу посвятить его президенту – знаю, что он переживал из-за трагедии в этом году. Хочу поблагодарить всех людей, которые организуют эту лигу.

Я успешно адаптировался в свой первый год здесь, и теперь изменил свое положение. Были разочарования, но это часть футбола. Для меня это очень важный момент. Я подхожу ко второму поворотному моменту в карьере. Я открыл для себя много нового здесь. Может, пришло время взять на себя больше ответсвенности. Может быть, с «ПСЖ», что я сделаю с удовольствием. Или, может, в новом проекте», – сказал Мбаппе.