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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Marca: «Реал» возобновил интерес к Неймару

    Президент «Реала» Флорентино Перес не отказался от идеи купить нападающего «ПСЖ» Неймара, сообщает Marca.

    По информации источника, руководитель мадридского клуба попытается заполучить бразильца, если тот захочет летом сменить команду.

    Контракт 27-летнего футболиста с парижанами рассчитан до 2022 года, а его стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 180 миллионов евро.

    Неймар выступает за «ПСЖ» с 2017 года, сыграл 53 матча, забил 48 голов и сделал 27 результативных передач.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 18:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +343

      FENIX-SL 49 минут назад

      никому не кажется что маловато матчей сыграл?
      тощий

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