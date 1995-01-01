Daily Mail: «Челси» перед принятием решения по Сарри опросит игроков, чтобы узнать их отношения с тренером

«Челси» обсуждает вопрос о будущем главного тренера Маурицио Сарри.

Перед принятием решения руководство лондонцев собирается провести опрос ведущих футболистов, чтобы узнать об их взаимоотношениях с итальянцем и настроение команды в целом.

Многим футболистам не нравится тактика Сарри, а некоторые считают тренировки специалиста монотонными.

Также кое-кто из членов команды недоволен отношением Сарри к ветерану клуба Гари Кэхиллу.