Daily Mail: «Челси» перед принятием решения по Сарри опросит игроков, чтобы узнать их отношения с тренером

«Челси» обсуждает вопрос о будущем главного тренера Маурицио Сарри.
Перед принятием решения руководство лондонцев собирается провести опрос ведущих футболистов, чтобы узнать об их взаимоотношениях с итальянцем и настроение команды в целом.
Многим футболистам не нравится тактика Сарри, а некоторые считают тренировки специалиста монотонными.
Также кое-кто из членов команды недоволен отношением Сарри к ветерану клуба Гари Кэхиллу.
- Ранее итальянский тренер заявил, что ему нужно поговорить с боссами «Челси», чтобы знать, довольны ли они им.
- По информации СМИ, на Сарри претендует «Ювентус».
- «Челси» завершил сезон на третьем месте в АПЛ и сыграет в финале Лиги Европы.