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    Daily Mail: «Челси» перед принятием решения по Сарри опросит игроков, чтобы узнать их отношения с тренером

    «Челси» обсуждает вопрос о будущем главного тренера Маурицио Сарри.

    Перед принятием решения руководство лондонцев собирается провести опрос ведущих футболистов, чтобы узнать об их взаимоотношениях с итальянцем и настроение команды в целом.

    Многим футболистам не нравится тактика Сарри, а некоторые считают тренировки специалиста монотонными.

    Также кое-кто из членов команды недоволен отношением Сарри к ветерану клуба Гари Кэхиллу.

    • Ранее итальянский тренер заявил, что ему нужно поговорить с боссами «Челси», чтобы знать, довольны ли они им.
    • По информации СМИ, на Сарри претендует «Ювентус».
    • «Челси» завершил сезон на третьем месте в АПЛ и сыграет в финале Лиги Европы.

    Источник: Daily Mail

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