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    Сарри: «После финала ЛЕ мне нужно поговорить с клубом. Я должен знать, довольны мной в «Челси» или нет»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

    «Мое будущее – это матч в среду. Сейчас я могу думать только о финале. У меня еще два года по контракту. Я не связывался ни с каким другим клубом.

    После финала мне нужно поговорить с клубом. Я должен знать, довольны они мной или нет.

    Мне очень нравится АПЛ. Сейчас это самый важный чемпионат в мире. Здесь очень интересно, но сейчас время думать только о финале», – сказал Сарри.

    • Команда Сарри сыграет с «Арсеналом» в финале Лиги Европы. Игра пройдет в среду, 29 мая.
    • По информации Sport Mediaset, «Челси» может назначить Фрэнка Лэмпарда главным тренером клуба.

    Источник: Sky Sports

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