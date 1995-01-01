Сарри: «После финала ЛЕ мне нужно поговорить с клубом. Я должен знать, довольны мной в «Челси» или нет»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

«Мое будущее – это матч в среду. Сейчас я могу думать только о финале. У меня еще два года по контракту. Я не связывался ни с каким другим клубом.

После финала мне нужно поговорить с клубом. Я должен знать, довольны они мной или нет.

Мне очень нравится АПЛ. Сейчас это самый важный чемпионат в мире. Здесь очень интересно, но сейчас время думать только о финале», – сказал Сарри.