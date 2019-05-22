Семин: «Локомотив» играл для болельщиков и ради них. Они главные творцы нашей победы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу в финале Кубка России. Московский клуб обыграл «Урал» со счетом 1:0.

— Насколько финал Кубка отличался от недавнего матча с «Уралом» в чемпионате РПЛ?

— Отличался, и заметно. Первый тайм мы сыграли точно лучше, чем в Екатеринбурге, в первую очередь в обороне. Но в итоге давление, которое организовал соперник, сказалось, особенно при розыгрыше стандартов. Это были достаточно серьезные угрозы, потому что в ростовых данных мы «Уралу» все-таки уступаем. Но победа есть победа, она всегда закономерна.

Мы видели, сколько болельщиков приехало нас поддержать. Они — главные творцы нашей победы, команда играла именно для них и ради них. Мы вернули в клуб наш законный трофей и очень этому рады.

— Хватит ли у команды эмоций на заключительный тур чемпионата?

— Наступит 26 мая — увидим. Любой следующий матч всегда больше значим, чем предыдущий, поэтому настраиваться на него будем со всей серьезностью. Как всегда.

— Минут за 50 до стартового свистка вы провели тщательную инспекцию поля. Не секрет, с какой целью?

— Никаких секретов, я всегда так делаю. Одинаковых полей не бывают, и даже те, которые ты вроде бы отлично знаешь, постоянно меняются. Я должен сам все посмотреть, оценить и, может быть, ребятам что-то важное подсказать. Например, какие шипы лучше в конкретной ситуации.

— Фернандеш целый месяц не выходил в старте и вообще играет меньше, чем привык. Его выход — способ поддержки?

— Нет, решение связано с тем, что он хорошо готовился и очень хотел играть. А играть он умеет, что и доказал. Фернандеш принес команде большую пользу.

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