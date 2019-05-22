Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: за сколько вы бы продали футболиста?
    Тест: за сколько вы бы продали футболиста?

    Семин: «Локомотив» играл для болельщиков и ради них. Они главные творцы нашей победы»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу в финале Кубка России. Московский клуб обыграл «Урал» со счетом 1:0.

    — Насколько финал Кубка отличался от недавнего матча с «Уралом» в чемпионате РПЛ?

    — Отличался, и заметно. Первый тайм мы сыграли точно лучше, чем в Екатеринбурге, в первую очередь в обороне. Но в итоге давление, которое организовал соперник, сказалось, особенно при розыгрыше стандартов. Это были достаточно серьезные угрозы, потому что в ростовых данных мы «Уралу» все-таки уступаем. Но победа есть победа, она всегда закономерна.

    Мы видели, сколько болельщиков приехало нас поддержать. Они — главные творцы нашей победы, команда играла именно для них и ради них. Мы вернули в клуб наш законный трофей и очень этому рады.

    — Хватит ли у команды эмоций на заключительный тур чемпионата?

    — Наступит 26 мая — увидим. Любой следующий матч всегда больше значим, чем предыдущий, поэтому настраиваться на него будем со всей серьезностью. Как всегда.

    — Минут за 50 до стартового свистка вы провели тщательную инспекцию поля. Не секрет, с какой целью?

    — Никаких секретов, я всегда так делаю. Одинаковых полей не бывают, и даже те, которые ты вроде бы отлично знаешь, постоянно меняются. Я должен сам все посмотреть, оценить и, может быть, ребятам что-то важное подсказать. Например, какие шипы лучше в конкретной ситуации.

    — Фернандеш целый месяц не выходил в старте и вообще играет меньше, чем привык. Его выход — способ поддержки?

    — Нет, решение связано с тем, что он хорошо готовился и очень хотел играть. А играть он умеет, что и доказал. Фернандеш принес команде большую пользу.

    Юрий Палыч – царь! В 72 года выигрывает и развивается

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.05.2019 23:18
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +154

      Best_forever 49 минут назад

      Когда многие покупают чемпионства и кубки Юрий Павлович Семин идет своим честным, как когда-то в Динамо при Бескове, путем - выигрывает у всякой покупающей судей, туры, конкурсы сволочи - ПАЛЫЧ ЛУЧШИЙ!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Patriot58 54 минуты назад

      Палыч и Локо - спасибо за честную игру

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      55together 55 минут назад

      Палыч - ты лучший!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Динамовец с 1963 года

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +147

      Vseok > 55together 26 минут назад

      Он уже давно Железнодорожник!
      Это наша ЛЕГЕНДА :-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Olymp2 59 минут назад

      Палыч - СПАСИБО!!!
      Все болелы Динамо (М) с тобой!!!
      Сегодня ты лучший (за тобой Качалин, Аркадьев, Якушин, Бесков и др. лучшие в мире динамовские тренеры)!!!! Но ты лучший - !!! Ты доказал всем нынешним продажникам вместе с судьями, что можно честно играть и выигрывать!!!!!!!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70865
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru