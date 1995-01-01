Смолов: «В голове было то, что в этом сезоне мы «Урал» еще не обыгрывали»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов прокомментировал результат матча финала Кубка России против «Урала» (1:0).

«Пока что я умом понимаю то, что это то, чего я хотел. Но эмоционально пока сложно ощутить, потому что очень устал, и все эмоции оставил на поле. Единственное, что было в голове, это то, что в этом сезоне мы «Урал» еще не обыгрывали. И нам предоставилась эта возможность в финале, чтобы победить и взять трофей. Почему не забил? Не попал в ворота», – сказал Смолов.

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