«Локомотив» после возвращения Семина выигрывает трофеи в трех сезонах подряд

«Локомотив» обыграл «Урал» в финале Кубка России (1:0). Это третий сезон подряд, в котором московский клуб выиграл трофей.

Сезон-2016/17 – Кубок России

Сезон-2017/18 – РПЛ

Сезон-2018/19 – Кубок России

Все три трофея команда после возвращения Юрия Семина на пост главного тренера в 2016 году. Ранее он тренировал команду в 1992-2005 годах и в 2009-2010 годах.

Для «Локомотива» это восьмой Кубок России в истории.

В РПЛ команда Семина занимает второе место за тур до конца чемпионата.

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