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    «Локомотив» после возвращения Семина выигрывает трофеи в трех сезонах подряд

    «Локомотив» обыграл «Урал» в финале Кубка России (1:0). Это третий сезон подряд, в котором московский клуб выиграл трофей.

    • Сезон-2016/17 – Кубок России
    • Сезон-2017/18 – РПЛ
    • Сезон-2018/19 – Кубок России

    Все три трофея команда после возвращения Юрия Семина на пост главного тренера в 2016 году. Ранее он тренировал команду в 1992-2005 годах и в 2009-2010 годах.

    • Для «Локомотива» это восьмой Кубок России в истории.
    • В РПЛ команда Семина занимает второе место за тур до конца чемпионата.

    Юрий Палыч – царь! В 72 года выигрывает и развивается

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12920

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Представляю как неприятно читать эти строки Геркусу.

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      Рейтинг: +285

      Grizli4G 31 минуту назад

      Пусть и дальше Локомотив тренирует Юрий Павлович! Это уже целая эпоха паровозников. Сколько поколений игроков играло под его руководством. Легендарный тренер

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