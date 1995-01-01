Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат финального матча Кубка России против «Урала» (0:1).

«У меня желание выиграть следующую игру, 26 мая. Каждая команда сильна по-своему. Футболисты играют ради болельщиков, все для них. Ребята все решают, а мы только можем корректировать какие-то моменты. Это был тяжелый матч, концовка была сложной, не смогли реализовать свои моменты, но мы устояли», – сказал Семин.

«Локомотив» в восьмой раз выиграл Кубок России.

В РПЛ команда Юрия Семина занимает второе место с 53 очками за тур до конца чемпионата.

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