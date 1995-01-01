Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии

    Семин – о матче с «Уралом»: «Концовка была сложной, но мы устояли»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат финального матча Кубка России против «Урала» (0:1).

    «У меня желание выиграть следующую игру, 26 мая. Каждая команда сильна по-своему. Футболисты играют ради болельщиков, все для них. Ребята все решают, а мы только можем корректировать какие-то моменты. Это был тяжелый матч, концовка была сложной, не смогли реализовать свои моменты, но мы устояли», – сказал Семин.

    • «Локомотив» в восьмой раз выиграл Кубок России.
    • В РПЛ команда Юрия Семина занимает второе место с 53 очками за тур до конца чемпионата.

    Юрий Палыч – царь! В 72 года выигрывает и развивается

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:12
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    70865
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru