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    Орлов: «В неучастии Мхитаряна в финале ЛЕ виноват УЕФА. Они должны были все учесть при выборе страны-хозяйки»

    Комментатор Геннадий Орлов считает, что УЕФА несет ответственность за неучастие в финале Лиги Европы полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна.

    Решающий матч состоится в Баку. Ранее армянин принял решение не ехать в столицу Азербайджана по соображениям безопасности.

    С 1997-го года между Арменией и Азербайджаном идет конфликт из-за Нагорного Карабаха.

    «Печально, что такой футболист, как Мхитарян не примет участия в финале Лиги Европы. Я думаю, что у него есть болельщики даже в Баку. Потому что он относится к известным европейским футболистам высокого уровня. Думаю, многим было бы интересно, если бы он приехал играть в Россию.

    Это очень грустная история, но есть момент опасности. Если даже присутствует 1 процент, то его надо исключить. Сложно давать оценку его решению, это его личное дело. Он и клуб страхуются. В этом вина организаторов финала, они не должны подставлять под такую ситуацию людей. Получается, что они подставили Мхитаряна под выбор, они должны были учитывать все факторы при выборе страны-хозяйки финала. Я считаю, что ситуация очень сложная, возможно, были бы баннеры и различные оскорбления. Конечно, УЕФА не мог знать, что там будет играть лондонский «Арсенал», но они просчитались.

    Баку – красивый и современный город со своими особенностями, но вина лежит на УЕФА. Они должны были найти такой город, чтобы политика не мешала спорту. Поэтому мне грустно, что Мхитарян не сыграет в английском финале в Баку. Вообще, это потрясающе – именно англичане же развивали нефть в Баку», – сказал Орлов.

    • В финале ЛЕ «Арсенал» встретится с «Челси». Игра пройдет в четверг, 29 мая.
    • В текущем сезоне Мхитарян провел за красно-белых 39 матчей, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

    Мхитарян не едет на финал ЛЕ из-за политики. Если что, «Арсенал» сможет без него

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1464

      Чермындыр 1 минуту назад

      Батя Геши Орлова виноват. Он должен был учесть, что его сын вырастет долб.....бом, а к старости еще и маразматиком станет.

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      Рейтинг: +2337

      m40 13 минут назад

      Гена опять за старое... Баку заслужил право принимать и проведет финал. Все все равно не предусмотришь. А если бы в прошлом году в финал ЛЧ в Киеве вышел российский клуб, то переносить место проведения что ли...

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