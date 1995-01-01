АФФА – о неучастии Мхитаряна в финале Лиги Европы: «Мы очень расстроены таким безосновательным решением»

Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (АФФА) на своем официальном сайте опубликовала заявление касательно решения «Арсенала» не включать армянского полузащитника Генриха Мхитаряна в заявку на финальный матч Лиги Европы против «Челси», который пройдет в Баку.

«Мы огорчены заявлением «Арсенала» о том, что Генрих Мхитарян не приедет в Баку вместе с командой для участия в финале Лиги Европы. Мы очень расстроены таким безосновательным решением, принятым, как мы понимаем, совместно клубом, игроком и его семьей. Это его право, но мы хотим подчеркнуть, что Азербайджан предоставил УЕФА все необходимые гарантии по обеспечению безопасности господина Мхитаряна.

За последние десять лет внушительное число армянских спортсменов принимало участие в различных спортивных соревнованиях в Азербайджане без каких-либо проблем. В заключение выражаем надежду, что печальное решение никоим образом не повлияет на качество и привлекательность этого замечательного матча. В ближайшее время мы готовимся тепло встретить обе команды», – говорится в заявлении АФФА.

Матч «Арсенал» – «Челси состоится 29 мая.

Армения и Азербайджан конфликтуют с 1997 года из-за спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Армянским гражданам запрещен въезд в соседнюю страну.

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