«Енисей» в шутку предложил перенести финал ЛЕ в Красноярск из-за Мхитаряна

Англоязычный твиттер «Енисея» с юмором прокомментировал отказ полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна от поездки на финал Лиги Европы с «Челси» в Баку.

«Парни, у нас есть лучшее место для проведения финала Лиги Европы», – написала пресс-служба красноярцев под фотографией своего стадиона.

Матч «Арсенал» – «Челси» состоится в четверг, 29 мая.

В этом сезоне Мхитарян провел за лондонцев 39 матчей, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.

С 1997 года между Арменией и Азербайджаном длится конфликт из-за Нагорного Карабаха. Армянским гражданам запрещен въезд на территорию соседней страны.