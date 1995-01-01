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    «Енисей» в шутку предложил перенести финал ЛЕ в Красноярск из-за Мхитаряна

    Англоязычный твиттер «Енисея» с юмором прокомментировал отказ полузащитника «Арсенала» Генриха Мхитаряна от поездки на финал Лиги Европы с «Челси» в Баку.

    «Парни, у нас есть лучшее место для проведения финала Лиги Европы», – написала пресс-служба красноярцев под фотографией своего стадиона.

    • Матч «Арсенал» – «Челси» состоится в четверг, 29 мая.
    • В этом сезоне Мхитарян провел за лондонцев 39 матчей, забил шесть голов и сделал семь результативных передач.
    • С 1997 года между Арменией и Азербайджаном длится конфликт из-за Нагорного Карабаха. Армянским гражданам запрещен въезд на территорию соседней страны.

    Источник: Твиттер «Енисея»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1230

      Бухбух 6 минут назад

      Енисею, для начала, нужно в своем огороде порядок навести, а уж потом о других думать.

      0
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      Рейтинг: +12916

      DOCTOR PENALTY 28 минут назад

      Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, но только не последним в таблице РПЛ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +238

      O-Z 50 минут назад

      Дебилы. В Фнл теперь шутите. Футбол это не ваше.

      0
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      Рейтинг: +869

      lek! 1 час назад

      Что-то часто Енисей шутит )))
      Как бы над ними не подшутили )))

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