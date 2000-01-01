Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола

Экс-форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола.

«Для меня это изумительный день. Я благодарю всех, кто посчитал меня достойным такой чести. Думаю, что решающую роль сыграло то, что я стал чемпионом мира в 2006 году», – заявил Тотти.