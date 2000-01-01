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    Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола

    Экс-форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола.

    «Для меня это изумительный день. Я благодарю всех, кто посчитал меня достойным такой чести. Думаю, что решающую роль сыграло то, что я стал чемпионом мира в 2006 году», – заявил Тотти.

    • Официальная церемония прошла в понедельник во Флоренции.
    • Тотти – чемпион мира и вице-чемпион Европы в составе сборной Италии.
    • Вместе с «Ромой» форвард выигрывал чемпионат Италии в сезоне-2000/01.

    Источник: Официальный твиттер «Ромы»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1376

      SarJr 42 минуты назад

      был прекрасный день. тотти шел, и шел, и снова шел. видит - зал славы итальянского футбола. "войду - думает, - а что дальше будет, посмотрим". ну и вошел, а выйти до сих пор не может)))))

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