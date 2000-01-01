Тотти вошел в Зал славы итальянского футбола

был прекрасный день. тотти шел, и шел, и снова шел. видит - зал славы итальянского футбола. "войду - думает, - а что дальше будет, посмотрим". ну и вошел, а выйти до сих пор не может)))))
Экс-форвард «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти включен в Зал славы итальянского футбола.
«Для меня это изумительный день. Я благодарю всех, кто посчитал меня достойным такой чести. Думаю, что решающую роль сыграло то, что я стал чемпионом мира в 2006 году», – заявил Тотти.
- Официальная церемония прошла в понедельник во Флоренции.
- Тотти – чемпион мира и вице-чемпион Европы в составе сборной Италии.
- Вместе с «Ромой» форвард выигрывал чемпионат Италии в сезоне-2000/01.