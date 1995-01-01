Football Italia: «Бавария» готова продать Боатенга в «Интер» за 20 миллионов

Маловато для игрока такого уровня. Хотя видаль так продали....
«Интер» проявляет интерес к защитнику «Баварии» Джерому Боатенгу, сообщает Football Italia со ссылкой на Bild.
По информации источника, мюнхенский клуб оценил 30-летнего игрока в 20 миллионов и готов начать переговоры. Сделка может состоятся в период летнего трансферного окна.
Сообщается, что Боатенгу не гарантировано место в команде на следующий сезон из-за трансферов Бенжамена Павара («Штуттгарт») и Люки Эрнандеса («Атлетико»), который присоединятся в июле.
- Боатенг перешел в «Баварию» в июле 2011 года из «Манчестер Сити» за 13,5 миллионов евро.
- В текущем клубном сезоне чемпион мира-2014 принял участие в 28 играх и отдал 2 ассиста.
- Его контракт рассчитан до июня 2021. Цена по Transfermarkt – 30 миллионов евро.