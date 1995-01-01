Football Italia: «Бавария» готова продать Боатенга в «Интер» за 20 миллионов

«Интер» проявляет интерес к защитнику «Баварии» Джерому Боатенгу, сообщает Football Italia со ссылкой на Bild.

По информации источника, мюнхенский клуб оценил 30-летнего игрока в 20 миллионов и готов начать переговоры. Сделка может состоятся в период летнего трансферного окна.

Сообщается, что Боатенгу не гарантировано место в команде на следующий сезон из-за трансферов Бенжамена Павара («Штуттгарт») и Люки Эрнандеса («Атлетико»), который присоединятся в июле.