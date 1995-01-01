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    Агент: «Слова Зидана о Бэйле – это его мнение»

    Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, поделился мнением о словах Зинедина Зидана на тему будущего валлийца.

    Ранее главный тренер сказал, что не знает, что будет с Бэйлом.

    «Это его мнение. У Зидана полный контроль над трансферами «Реала», – цитирует Барнетта ESPN.

    • Бэйл перешел в мадридский клуб в сентябре 2013 года из «Тоттенхэма» за 101 миллион евро.
    • В текущем сезоне забил 14 голов и отдал 6 результативных передач в 42 играх всех турниров.
    • Известно об интересе к 29-летнему Бэйлу со стороны «Баварии».

    Источник: ESPN

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