Агент: «Слова Зидана о Бэйле – это его мнение»

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, поделился мнением о словах Зинедина Зидана на тему будущего валлийца.

Ранее главный тренер сказал, что не знает, что будет с Бэйлом.

«Это его мнение. У Зидана полный контроль над трансферами «Реала», – цитирует Барнетта ESPN.