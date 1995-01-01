Агент: «Слова Зидана о Бэйле – это его мнение»

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, поделился мнением о словах Зинедина Зидана на тему будущего валлийца.
Ранее главный тренер сказал, что не знает, что будет с Бэйлом.
«Это его мнение. У Зидана полный контроль над трансферами «Реала», – цитирует Барнетта ESPN.
- Бэйл перешел в мадридский клуб в сентябре 2013 года из «Тоттенхэма» за 101 миллион евро.
- В текущем сезоне забил 14 голов и отдал 6 результативных передач в 42 играх всех турниров.
- Известно об интересе к 29-летнему Бэйлу со стороны «Баварии».