«Зенит» заплатит «Рубину» 2 миллиона за Азмуна, если защитит титул

Генеральный директор «Рубина» Рустем Самайнов в эфире «Матч ТВ» рассказал подробности продажи Сердара Азмуна в «Зенит».
– Я правильно понимаю, что сейчас «Рубин» живет в том числе за счет денег от продажи Азмуна?
– Конечно, безусловно.
– Это 12 миллионов евро?
– Десять. Двенадцать будет, если они займут первое место в следующем году.
– То есть в этом не принципиально?
– Нет. Они выиграли – мы не получаем. В следующем получим, если выиграют.
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