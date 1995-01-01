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    «Зенит» заплатит «Рубину» 2 миллиона за Азмуна, если защитит титул

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Самайнов в эфире «Матч ТВ» рассказал подробности продажи Сердара Азмуна в «Зенит».

    – Я правильно понимаю, что сейчас «Рубин» живет в том числе за счет денег от продажи Азмуна?

    – Конечно, безусловно.

    – Это 12 миллионов евро?

    – Десять. Двенадцать будет, если они займут первое место в следующем году.

    – То есть в этом не принципиально?

    – Нет. Они выиграли – мы не получаем. В следующем получим, если выиграют.

    • 24-летний форвард сборной Ирана сменил клуб в феврале. В 32 матчах текущего сезона забил 16 голов и отдал 6 ассистов.
    • Команда Сергея Семака досрочно выиграла чемпионат России 4 мая.

    Источник: Sports.ru

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