«Зенит» заплатит «Рубину» 2 миллиона за Азмуна, если защитит титул

Генеральный директор «Рубина» Рустем Самайнов в эфире «Матч ТВ» рассказал подробности продажи Сердара Азмуна в «Зенит».

– Я правильно понимаю, что сейчас «Рубин» живет в том числе за счет денег от продажи Азмуна?

– Конечно, безусловно.

– Это 12 миллионов евро?

– Десять. Двенадцать будет, если они займут первое место в следующем году.

– То есть в этом не принципиально?

– Нет. Они выиграли – мы не получаем. В следующем получим, если выиграют.