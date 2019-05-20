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    На финал Кубка России продана большая часть билетов. «Самара Арена» вмещает 45 тысяч

    Пресс-служба РФС рассказала о реализации билетов на финал Кубка России.

    «Интерес к матчу в Самаре довольно большой. Большинство билетов на игру уже реализовано.

    Перед игрой в Самаре будет организована развлекательная программа, о которой уже сообщал РФС. Ждем праздника – и футбольного, и городского», – ТАСС цитирует источник.

    • 22 мая в решающем матче турнира встретятся «Урал» и «Локомотив». Действующий обладатель трофея – «Тосно».
    • Строительство «Самара Арены» стоимостью 18,9 миллиардов рублей началось в апреле 2014 года и длилось четыре года. Объект вместимостью 45 тысяч зрителей принял 4 матча групповой стадии ЧМ-2018, а также игру 1/8 финала БразилияМексика (2:0) и четвертьфинал ШвецияАнглия (0:2).

    Источник: ТАСС

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    20.05.2019 23:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 мая 2019, 11:24

      Самара - футбольный город. И стадион новый, хороший.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 21 мая 2019, 11:56

      все будут за урал топить после беспредела воскресного, на девок и дома то не полный ходит

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Вальдемар IV 22 мая 2019, 11:24

      В чем проблему видишь?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 21 мая 2019, 08:43

      Да срать все хотели на кубок

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 21 мая 2019, 08:36

      Большая часть билетов? Это 22 501???

      0
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      ...
      Рейтинг: +7

      ТрахалАнюВРотИСраку > Fan Loko mik 21 мая 2019, 11:19




      Это ты типа сострил? Твоя острота на уровне учащегося 1 курса ПТУ. Моя то будет куда прикольные





      https://youtu.be/k2SBS_JiAYI

      -3
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