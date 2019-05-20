На финал Кубка России продана большая часть билетов. «Самара Арена» вмещает 45 тысяч

Пресс-служба РФС рассказала о реализации билетов на финал Кубка России.

«Интерес к матчу в Самаре довольно большой. Большинство билетов на игру уже реализовано.

Перед игрой в Самаре будет организована развлекательная программа, о которой уже сообщал РФС. Ждем праздника – и футбольного, и городского», – ТАСС цитирует источник.