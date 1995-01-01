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    РПЛ. «Рубин» и «Анжи» закрыли предпоследний тур ничьей

    Встреча 29-го тура чемпионата России «Рубин»«Анжи» закончилась со счетом 0:0.

    Команда Курбана Бердыева набрала 36 очков и поднялась на 10-е место в таблице. Махачкалинский клуб с 21 баллом поднялся на 15 позицию.

    Россия. Премьер-лига. 29-й тур

    Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала) – 0:0

    «Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян (Сагитов, 62), Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Коновалов, Полоз (Акбашев, 70).

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков (Эльмурзаев, 87), Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов (Понсе, 68).

    Предупреждения: нет – Калошин, 84.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +234

      Вальдемар IV 27 минут назад

      неудивительно что рубин 4-0 слил, мы все доги видим, а даже урал сильнее рубина сейчас

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      Рейтинг: +504

      CSKA57 41 минуту назад

      Великолепная игра команд! Лучший матч сезона!

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      Рейтинг: +30198

      MaxRnD 1 час назад

      Кто мне может объяснить замену у Анжи на 94 минуте (при 3-ёх добавленных), за 15 сек до конца этой амёбной, ничего не решающей, игры ? Забить хотели, счёт удержать или просто устал чел и не мог доиграть 15 сек ? Праздник маразма ? Не, всё правильно, нахер - в ФНЛ

      1
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      Рейтинг: +4562

      _Marqella_ > MaxRnD 1 час назад

      Макс, не забивай свою пустую голову всякой ерундой....))

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      Рейтинг: +234

      Вальдемар IV > MaxRnD 25 минут назад

      праздник маразма это смотреть от корки до корки такие матчи ничего не решающие уже несколько туров как

      0
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      Рейтинг: +3936

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Какая неожиданность (нет). Этот матч определённо нужно было показывать в прямом эфире, при пустых трибунах (нет). Две команды без болел, и которые никому не нужны + постоянно играющие с минимум забитых мячей, блеск. Явно именно благодаря таким играм по общественному ТВ и будет привлекаться зритель на стадион (нет)

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      Рейтинг: +234

      Вальдемар IV > GoldPlayFIFARus9 24 минуты назад

      а где болелы рубина которые два чемпионства видели их? получается разменяли, как дела у клуба хреновые стали, может и зенит без газпрома такое же ждет, да можно найти подобные матчи 90х

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      Рейтинг: +3936

      GoldPlayFIFARus9 > Вальдемар IV 18 минут назад

      Нельзя. в конце 90-х в начале 00-х, Зенит плотно был в середине таблицы, помню был домашний матч 30-го тура против Ростельмаша, Зенит был 8-м, они 7-е, так стадион под завязку, игра ничего не решала, на трибунах аншлаг. Самые посещаемые матчи в истории России и СССР как раз за Зенитом. Почти на каждом матче был аншлаг, даже когда вылетали в 1-ю лигу

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      Рейтинг: +5747

      KLIM777 2 часа назад

      Решил посмотреть этот матч. Просто в шоке. В шоке от уровня футбола. Если с Анжи все понятно, команде нужно думать больше о финансах, то что за игра у Рубина. Это просто капец.

      Такие матчи не то, чтобы по платным каналам показывать надо, такие матчи по бесплатным включать нельзя.

      Могилевец чудотворец, это пожалуй самый главный момент матча, удар головой с 2 метров по пустым воротам и мимо. Был Рубин когда-то и нет Рубина сейчас. Пока не будет нормальной игры, никто платить за этот треш не будет.

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      Рейтинг: +4562

      _Marqella_ > KLIM777 1 час назад

      Можно подумать Зенит вчера игру лучше показал...

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