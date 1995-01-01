РПЛ. «Рубин» и «Анжи» закрыли предпоследний тур ничьей

Встреча 29-го тура чемпионата России «Рубин» – «Анжи» закончилась со счетом 0:0.

Команда Курбана Бердыева набрала 36 очков и поднялась на 10-е место в таблице. Махачкалинский клуб с 21 баллом поднялся на 15 позицию.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур

Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала) – 0:0

«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян (Сагитов, 62), Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Коновалов, Полоз (Акбашев, 70).

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков (Эльмурзаев, 87), Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов (Понсе, 68).

Предупреждения: нет – Калошин, 84.

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