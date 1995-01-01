РПЛ. «Рубин» и «Анжи» закрыли предпоследний тур ничьей

неудивительно что рубин 4-0 слил, мы все доги видим, а даже урал сильнее рубина сейчас
Встреча 29-го тура чемпионата России «Рубин» – «Анжи» закончилась со счетом 0:0.
Команда Курбана Бердыева набрала 36 очков и поднялась на 10-е место в таблице. Махачкалинский клуб с 21 баллом поднялся на 15 позицию.
Россия. Премьер-лига. 29-й тур
Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала) – 0:0
«Рубин»: Бабурин, Устинов, Байрамян (Сагитов, 62), Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Коновалов, Полоз (Акбашев, 70).
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков (Эльмурзаев, 87), Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов (Понсе, 68).
Предупреждения: нет – Калошин, 84.